María Garaña: «No me gustan las comidas de trabajo, a esa hora hago deporte y para mi eso conciliación» María Calvo, de Fade, junto a María Garaña, ayer, en el Espacio Circus de Ontier. / MARIO ROJAS La directora general de Servicios Profesionales de Google lamenta que haya mujeres obligadas a elegir entre trabajo y familia SANDRA S. FERRERÍA OVIEDO. Viernes, 25 octubre 2019, 03:45

Promover la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral y dar visibilidad a mujeres que tienen puestos de referencia en sectores masculinizados. Este es el objetivo al que deben aspirar las empresas y Fade quiere contribuir a ello. Por eso, organizó en el Espacio Circus de Ontier una conferencia de María Garaña, directora general de Servicios Profesionales de Google en Europa, Oriente Medio y África, bajo el título 'Talento que rompe barreras'.

Garaña lleva diecinueve años en el mundo de la tecnología. Estudió Derecho y Administración de Empresas y es considerada una de las mujeres más influyentes en su ámbito. Hasta llegar al puesto que ocupa hoy ha tenido que sortear numerosos «micromomentos» que a su juicio son temas más complicados que los genéricos. La diferente velocidad con la que promocionan los hombres y las mujeres, quién se lleva mejores proyectos, o qué papel juegan las mujeres en las reuniones, son algunos ejemplos de esos «micromomentos» a los que aludió ayer Garaña. «Esto es lo que quema a la gente», sentenció.

Para ponerles solución cree que no basta con que los «líderes prediquen con el ejemplo» sino que pide que intervengan en el sistema «cuando ven momentos o piedras en el camino». Así, incidió en la importancia no solo de atraer mujeres a las empresas, sino de mantenerlas y animarlas a crecer en las mismas condiciones que a los hombres. Poco amiga del término «conciliación» prefiere hablar de «flexibilidad». «A mi no me gustan las comidas de trabajo porque a esa hora me gusta hacer deporte. Para mí eso es conciliación, es mi tiempo personal», indicó. Insistió en que lo importante es cómo tener la flexibilidad para que se pueda encajar todo.

El afán de superación, rodearse de los mejores, y tener coherencia entre quién es y qué está haciendo, son los ingredientes que Garaña tiene en su ADN y por los que ha llegado a trabajar en Google, después de haberlo hecho antes en Microsoft.

La directiva lamentó que en el sector no haya gran presencia femenina. Asimismo, advirtió que los números de mujeres que entran en carreras técnicas «está bajando». Garaña pidió que se haga «mejor marketing» para ellas en el sector tecnológico y que «igual que los jóvenes conocen a 'influencers' o deportistas es importante que pongan cara y ojos a mujeres que se dedican a este sector». Garaña también ahondó en lo que le ha aportado la tecnología. «Me permite entender el mundo. He pagado peajes, pero me ha compensado sobradamente», afirmó. Y todo gracias a «trabajo, apoyo y empresas que la pusieron en la misma posición de salida que a los hombres».