El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pantallas de cotización en la Bolsa de Madrid. Efe

La Bolsa española ignora a Trump y se aferra a máximos desde 2008

El Ibex sube cerca de un 5% en su mejor semana en cuatro meses con los 15.000 puntos en el foco

Clara Alba

Clara Alba

Viernes, 8 de agosto 2025, 13:04

Ni la guerra comercial desatada por Donald Trump, ni las tensiones geopolíticas ni la fragmentación política que impide aprobar medidas clave con los presupuestos para ... el país. Nada parece parar a la Bolsa española, que este año se ha convertido en la 'niña bonita' de los mercados europeos con una subida vertical del 27% poco habitual en momentos de tanta incertidumbre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Primeras restricciones al consumo de agua por la escasez de lluvia en Asturias
  2. 2

    El juez falla a favor de doce compradores que rechazan pagar un plus por sus pisos a Avintia en la zona de El Rinconín, en Gijón
  3. 3

    Lasha Odisharia es el elegido para reforzar el ataque del Sporting de Gijón
  4. 4 Localizan un nido de avispa asiática en una fachada de un edificio de Gijón
  5. 5 Asturias se prepara para lo peor de la ola de calor, con el termómetro cerca de los 40 grados
  6. 6 Una conductora que viajaba con tres menores choca contra cuatro vehículos aparcados en Avilés
  7. 7 Un hombre de 36 años, herido grave tras sufrir un accidente cuando reparaba una carretilla en Pravia
  8. 8

    Contrueces cobrará por primera vez entrada: «Era cerrar el prao o no celebrar las fiestas»
  9. 9 Susto en Villaviciosa por un accidente entre una moto y un coche
  10. 10 Roban un reloj de 100.000 euros a Santiago Calatrava tras un tirón en el centro de Valencia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La Bolsa española ignora a Trump y se aferra a máximos desde 2008

La Bolsa española ignora a Trump y se aferra a máximos desde 2008