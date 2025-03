El frenazo de la economía sigue haciendo mella en el mercado laboral Las contrataciones del 'Black Friday' no impiden que Asturias, con 70.877 desempleados, sume su cuarto mes consecutivo de incremento del paro

EDUARDO PANEQUE / SANDRA S. FERRERÍA GIJÓN. Miércoles, 4 de diciembre 2019, 03:36

«No se está quebrando la tendencia del empleo de más calidad», defendía ayer la secretaria de Estado de Empleo, Yolanda Valveolivas, durante la presentación de los datos del paro registrado en noviembre. Una valoración gubernamental con aires de optimismo que se quedó sola. Se mire donde se mire, sindicatos o empresarios, las sensaciones son bien distintas. Pero, como cada vez que se tropieza con la estadística, se pueden extraer múltiples conclusiones: los que destacan que se trata del peor dato para un mes de noviembre en Asturias desde el año 2012; o, como fue el caso del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (Sepepa), que ponen el foco en que es la cantidad más baja para este mes desde 2008. El dato que es indiscutible son los 70.877 desempleados que hay en la región, 815 más que en octubre (+1,16%). O lo que es lo mismo, el Principado acumula ya cuatro meses consecutivos de destrucción de empleo.

La celebración de un 'Black Friday' más masivo que nunca no sirvió para frenar la desaceleración del mercado laboral. No lo había hecho en campañas anteriores y no lo hizo en esta, ratificando la máxima de que noviembre es un mal mes para el empleo. «Las cifras son coherentes con la perspectiva paulatina de reducción del crecimiento de la economía; la caída generalizada en la firma de contratos es desalentadora», subraya Javier Blasco, director de Adecco Group Institute. En una línea similar se manifestó la responsable del Servicio de Estudios Económicos de Fade, Marta Álvarez, quien instó al Gobierno regional a aprobar unos presupuestos «que apuesten por la promoción económica, la generación de empleo y el impulso de las inversiones que Asturias necesita».

La peor parte se la llevó el sector servicios (+551 parados), seguido de la industria (+150) y la construcción (+83). Donde sí hubo una ligera mejoría, y quizá aupada por las citadas campañas comerciales, fue entre aquellos que nunca habían trabajado, con un descenso de 13 personas.

Las contrataciones tampoco remontan: la indefinida se desplomó un 32% y la temporal se redujo un 22%. En total se firmaron 28.683 contratos el pasado mes, de los que 26.550 fueron temporales y 2.133 indefinidos. Sobre este aspecto, la vicesecretaria general de UGT Asturias, Nerea Monroy, subrayó que el ratio es de un empleo indefinido por cada 12 temporales, al tiempo que exige al Ejecutivo que preside Adrián Barbón «un presupuesto que recoja partidas suficientes para ayudar a la reactivación de los sectores productivos más amenazados y potenciar la inversión social para reducir las tasas de pobreza y exclusión social».

Casi ningún concejo asturiano se salvó, con excepciones en Riosa, Quirós o Tineo, entre otros. En la mayoría impera el signo negativo aunque, atendiendo a las grandes poblaciones, el impacto en Gijón (+118 parados) o Avilés (+50) fue significativamente mayor que en Oviedo (+17)o Mieres (+8). Lo mismo sucede desagregando por sexos. El mayor repunte entre hombres (+515) que mujeres (+300) no fue suficiente para que las cifra total de desempleadas siga siendo significativamente mayor (40.383 frente a los 30.494). Precisamente sobre el desempleo femenino centró su valoración Úrsula Szalata, responsable de empleo y formación de CC OO Asturias: «Las mujeres asturianas no solo soportamos la mayor brecha salarial del país, sino que trabajamos en sectores altamente precarios con contratos a tiempo parcial y de muy corta duración y, cuando nos quedamos sin trabajo, la cobertura por desempleo es menor y de peor calidad». Por su parte, la secretaria de Acción Sindical de USO, Sara García, advirtió de que «no se nos presenta un buen escenario para los próximos meses», avisa García.

Seguridad social

El director provincial de la Tesorería de la Seguridad Social, Vicente Paredes, también se refirió a los datos publicados ayer. En su caso, celebró el aumento de altas en la Seguridad Social en 4.562 personas. «Siempre es bienvenido», subrayó. En un ejercicio práctico de disección de los datos, Paredes afirmó que la subida afectó por igual a ciudadanos españoles -tanto hombres como mujeres- y a ciudadanos extranjeros -comunitarios como extracomunitarios-. Asimismo, aseguró que si el porcentaje de subida «es ligeramente superior al 1%», mejor es aún el referente al importe recaudado. «Llevamos un 6,39% más recaudado a 30 de septiembre que a la misma fecha en 2018», matizó. «Esto significa que se recauda más porque las bases de cotización son más altas, y éstas porque las retribuciones son más altas», indicó.

La tendencia asturiana no es una isla en mitad del océano del empleo. Los parados registrados en las oficinas públicas españolas alcanza los 3.198.184 personas después de que en los últimos doce meses tan solo se haya reducido en 54.683. En concreto, en noviembre la subida fue del 0,65% hasta situarse en una tasa del 11,68%. De momento, y a falta de un mes para cerrar el año, la curva de evolución anual sigue viviendo de las rentas. Gracias al buen arranque de 2019 aún se puede concluir que, comparativamente, la cifra total de parados ha caído en un 3,38% durante este ciclo.