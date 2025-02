El Ibex-35 gana un 2,5% en la semana pero acaba por debajo de los 8.000

Cristina Vallejo Madrid Viernes, 20 de noviembre 2020, 09:32 | Actualizado 18:43h. Comenta Compartir

El Ibex-35 cerró la sesión con una subida del 0,60%, para dar un último cambio en los 7.977,90 puntos. Terminó el día con una subida superior a la que registraba a primera hora de la mañana. Pero inferior a la que experimentaba a media sesión, cuando llegó a atacar seriamente la cota de los 8.000 puntos. Con ello, termina la semana con una revalorización del 2,5%. Ello, después de haber ganado más de un 13% la semana anterior, que fue la mejor para la Bolsa española desde 1998.

Los inversores ponderan el horizonte que abren las vacunas contra la covid, que tienen una efectividad declarada superior al 90%. El lunes de la semana pasada fue Pfizer la que informó de su vacuna. Esta semana, ha sido Moderna. Y, además, Pfizer ha revisado al alza la efectividad de su fármaco. Pero los inversores también tienen en cuenta que los contagios no dejan de incrementarse y, con ellos, la limitación a la actividad económica. En este sentido, diferentes organismos, como la Reserva Federal norteamericana, el Banco Central Europeo o el Fondo Monetario Internacional, ha advertido de que la economía pierde tracción y de que serán necesarios más estímulos económicos. A ello hay que sumar incertidumbres políticas, como el desenlace del Brexit o el conflicto político larvado en Estados Unidos, donde Trump aún no reconoce su derrota electoral. Estos últimos factores, junto a la tentación de la recogida de beneficios, han frenado en los últimos días a los mercados. Aunque no se ha logrado empañar una semana con saldo favorable.

En el resto del Viejo Continente, como en el selectivo doméstico, también números verdes. El Ftse Mib de Milán terminó el día con una subida del 0,79%. Mientras, el Cac 40 francés y el Dax alemán se anotaron alrededor de un 0,39%. El Ftse 100 británico cerró con una ganancia del 0,27%.

En Wall Street, al término de la sesión europea, tono mixto. Así, el Dow Jones se dejaba un 0,5%, mientras que el S&P 500 retrocedía un 0,25%. El Nasdaq, por su parte, avanzaba un 0,17%. En la Bolsa de Nueva York afectaba el choque que enfrenta al Tesoro y a la Reserva Federal norteamericana por la respuesta a la pandemia, según interpreta Adam Vettese, de eToro. El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, explicó en una carta que permitirá que los programas de apoyo a la economía expiren, dado que los mercados de crédito han recuperado la fuerza suficiente. Pero la Reserva Federal comentó en un comunicado que prefiere que el conjunto de medidas de emergencia establecidas durante la pandemia continúe cumpliendo su papel como respaldo a una economía todavía vulnerable.

Solaria, el valor más rentable

Solaria fue el valor más rentable del Ibex-35, con una subida del 4,05%. Después se colocó Red Eléctrica, con un avance del 3,24%. Con ascensos de más de un 2% terminaron la jornada Acerinox y Acciona.

Mientras tanto, valores turísticos como IAG y Aena sumaron un 1,93% y un 1,75%, respectivamente. Pero dentro de este mismo sector, Meliá y Amadeus se colocaron entre los peores, con pérdidas de un 1,42% y un 1,11%, por ese orden.

Aunque el más bajista fue el Sabadell, con un retroceso del 1,74%. BBVA, el otro gran protagonista de la semana, cerró este viernes con una ganancia del 0,76%. En la semana Sabadell ha sumado un 22,51%, tras haber ganado un 26,67% en las cinco sesiones previas. BBVA, por su parte, se ha revalorizado un 13,4% en la útlima semana, después de dispararse un 27,67% en la semana previa. En todo caso, la aportación de estas dos entidades al Ibex-35 en los últimos días ha sido muy importante.

En el mercado de deuda, la prima de riesgo de España se mantiene en el entorno de los 64 puntos básicos y el tipo de cambio entre el euro y dólar persiste por encima de la cota de 1,185 unidades.

En el mercado de materias primas, subidas. El barril de Brent, de referencia en Europa, sumaba un 0,6%, hasta los 44,45 dólares. El de West Texas, de referencia en Estados Unidos, avanzaba un 0,10%, hasta los 41,78 dólares. También subía posiciones el precio de la onza de oro: ganaba algo más de medio punto porcentual al término de la jornada bursátil europea, hasta los 1.870 dólares.