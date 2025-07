El metal asturiano incrementó un 23,5% la ocupación en un año tras sumar 6.000 empleados

La producción del metal en Asturias creció un 2,5% de media en 2024 respecto al ejercicio anterior, mientras que el número de ocupados aumentó ... un 23,5%, hasta los 32.400 trabajadores, unos 6.000 más que a cierre de 2023. Así se desprende del avance del informe de coyuntura económica y laboral de dicho periodo elaborado por la patronal del sector, Femetal, que precisamente hará hoy balance de los últimos meses en su asamblea anual. Estos datos reflejan un buen comportamiento pese a las dificultades que atraviesa la industria en el Viejo Continente, entre las que se incluyen el elevado precio de la energía, el exceso de capacidad de la siderurgia a nivel mundial, el aplazamiento de inversiones o la competencia de productos de terceros países, especialmente procedentes de Asia, donde las exigencias medioambientales y de calidad son inferiores a las de la Unión Europea.

Incluso en ese contexto de incertidumbre, las exportaciones del metal asturiano alcanzaron los 3.874 millones de euros en el mismo período, lo que supone el 67% del total de las ventas al exterior de la región, con una leve disminución interanual del 0,33%. Si bien ese descenso es moderado para el conjunto del metal, existen importanes diferencias entre los distintos subsectores. La metalurgia, fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones (rama de actividad con mayor peso en las exportaciones asturianas), sufrió un descenso del 7,39%. El resto incrementaron sus cifras en relación al año previo, excepto la fabricación de maquinaria y equipo no clasificado en otra parte, que también cayó.

En el último trimestre, de hecho, la producción industrial del metal en el Principado creció incluso más que en el promedio del año, en concreto un 5,13% interanual. A este resultado positivo, explica la patronal, contribuyen todas las ramas de actividad excepto la fabricación de maquinaria y equipo, que disminuyó por cuarto trimestre consecutivo, y la fabricación de material y equipo eléctrico que, sin embargo, había registrado importantes aumentos a lo largo de los nueve primeros meses del año. Además, entre septiembre y diciembre de 2024, el incremento del número de ocupados fue del 28,5% interanual, cinco puntos más que en el promedio del ejercicio.

En el global de 2024, plomo, zinc y estaño encabezaron la clasificación general de los principales productos exportados por las empresas de la región, con ventas por importe de 1.170 millones de euros. Les siguieron los productos básicos de hierro, acero y ferroaleaciones (860 millones) y las estructuras metálicas y sus componentes (573 millones). La construcción de barcos y estructuras flotantes se situó en quinta posición (198 millones) y el aluminio, en el noveno puesto, con unas ventas que ascendieron a 125 millones de euros. Respecto a los países a los que más exporta el sector, lideraron la tabla Francia (533 millones), Reino Unido (380), Italia (351), Portugal (298) y Turquía (250).

De este modo, el metal asturiano aguanta el tipo en un contexto económico complejo, marcado por una reducción de la demanda en toda Europa y un exceso de capacidad mundial, además de los conflictos geopolíticos y la escalada arancelaria. No obstante, los efectos derivados de la guerra comercial iniciada por Estados Unidos no están aún recogidos, pues Donald Trump no regresó a la Casa Blanca hasta enero de este año.