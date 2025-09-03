El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Javier Fernández Lanero, César Calderón, Eduardo Paneque y Hans Peter van den Broek, en la jornada. M. Rojas
Escuela de Verano de UGT

«No parece razonable seguir manteniendo la misma jornada laboral que en 1983»

La Escuela de Verano de UGT aborda el recorte de horario de trabajo y el auge de la ultraderecha y el populismo en Europa

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 07:50

La reducción de la jornada de trabajo de 40 a 37,5 horas semanales fue uno de los temas abordados ayer en la Escuela de Verano ... de UGT. Desde el sindicato consideran «muy necesaria» la reforma porque, según señaló Fernando de Luján, su vicesecretario de Política Sindical, «la actual está vigente en nuestro país desde 1983». En esa línea, concluyó que «no parece razonable que sigamos manteniendo la misma jornada laboral».

