«No parece razonable seguir manteniendo la misma jornada laboral que en 1983»

La reducción de la jornada de trabajo de 40 a 37,5 horas semanales fue uno de los temas abordados ayer en la Escuela de Verano ... de UGT. Desde el sindicato consideran «muy necesaria» la reforma porque, según señaló Fernando de Luján, su vicesecretario de Política Sindical, «la actual está vigente en nuestro país desde 1983». En esa línea, concluyó que «no parece razonable que sigamos manteniendo la misma jornada laboral».

Por su parte, Teresa Díaz de Terán, directora del Departamento Laboral de Cepyme, incidió en «la necesidad de ajustar la jornada, vía negociación colectiva», un mecanismo que «ha funcionado perfectamente bien durante estos años». Ana Rosa Argüelles, catedrática de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad de Oviedo subrayó que «la limitación de la jornada también es un asunto que tiene que ver con el trabajo decente, no solo el salario».

En otra de las mesas, en la que participaron el profesor de sociología de la Universidad de Oviedo Hans Peter van den Broek y el consultor político César Calderón –bajo la moderación del periodista de EL COMERCIO Eduardo Paneque–, se debatió sobre el auge de la ultraderecha, su capacidad de movilizar a través de la identidad cultural y cómo los discursos populistas desafían las conquistas sociales y democráticas en Europa.