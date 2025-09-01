Barbón: «Hay unas 60 iniciativas empresariales dispuestas a invertir 5.000 millones en Asturias»
El presidente del Principado sostiene que «si el Gobierno garantiza el suministro energético, el auge industrial está garantizado»
Gijón
Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:29
El presidente del Principado, Adrián Barbón, señaló este lunes en Oviedo, durante la inauguración de la Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández López 'Lito' ... de UGT, que «ahora mismo, hay unas 60 iniciativas empresariales dispuestas a invertir 5.000 millones de euros en Asturias».
A lo largo de su intervención hizo hincapié en la necesidad de llevar a cabo «más agenda social, pero también más agenda industrial» . En esa línea, el líder del Ejecutivo autonómico hizo referencia al proceso de descarbonización que se está produciendo y que Asturias sufre en mayor medida respecto a otras comunidades autónomas.
Así, pidió celeridad a las instituciones comunitarias para defender a la industria: «La lentitud de la Comisión Europea resulta desesperante. Se mueve como una gran tortuga agotada bajo el peso de su caparazón burocrático. Las medidas de apoyo a la siderurgia europea deben desplegarse ya, de inmediato, si no queremos seguir perdiendo competitividad respecto a terceros países».
No es la primera vez que Barbón pide presteza a la institución que preside Ursula von der Leyen en esta materia. No obstante, en su opinión la situación para la industria no es alarmante: «No me asustan los cambios. En 2019, cuando asumí la presidencia del Principado, los agoreros pronosticaban que la descarbonización provocaría un cataclismo. Seis años después, el desastre no está ni se le espera».
El líder del Ejecutivo regional resaltó, además, la importancia de las infraestructuras energéticas para el desarrollo de la actividad productiva en el Principado: «Si el Gobierno garantiza el suministro eléctrico suficiente, el auge industrial está garantizado».
Además, Barbón mencionó que la industria de la defensa se ha convertido en «un motor de la reindustrialización», con iniciativas como la compra de El Tallerón de Duro por parte de Indra. «Este sector seguirá dándonos buenas noticias», apuntó el presidente del Principado.
Por otro lado, mencionó medidas como la reforma del IRPF, «que beneficia al 80% de los contribuyentes», el pacto educativo Asturias Educa, con una inversión de 45 millones de euros, la gratuidad del acceso a la Universidad de Oviedo desde este curso, el liderazgo en inversión sanitaria por habitante o el objetivo de iniciar 1.000 viviendas públicas en dos años.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.