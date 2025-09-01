El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fernando Luján, Ignacio Cuesta, Adrián Barbón, Javier Fernández Lanero e Ignacio Villaverde. Mario Rojas

Barbón: «Hay unas 60 iniciativas empresariales dispuestas a invertir 5.000 millones en Asturias»

El presidente del Principado sostiene que «si el Gobierno garantiza el suministro energético, el auge industrial está garantizado»

Carlos García-Ovies

Carlos García-Ovies

Gijón

Lunes, 1 de septiembre 2025, 20:29

El presidente del Principado, Adrián Barbón, señaló este lunes en Oviedo, durante la inauguración de la Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández López 'Lito' ... de UGT, que «ahora mismo, hay unas 60 iniciativas empresariales dispuestas a invertir 5.000 millones de euros en Asturias».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía investiga en Gijón una presunta agresión sexual de dos hombres a una mujer
  2. 2

    Denuncian un cobro indebido por aparcar en Xivares «en una parcela pública y sin concesión»
  3. 3 Muere un hombre de 66 años por la cornada de una vaca en Castrillón
  4. 4 «Charco», «escupitajo» y «porquería»: las críticas de dos turistas a la playa de Gulpiyuri
  5. 5 Un avilesino, al frente de uno de los mejores hoteles históricos del mundo
  6. 6

    Así será la reforma de la calle Eleuterio Quintanilla de Gijón, que arrancará este mes para reducir espacio al tráfico
  7. 7 Nuevo récord en Asturias: un queso Cabrales de 37.000 euros
  8. 8

    Óscar Cortés pone la guinda al proyecto del Sporting de Gijón
  9. 9 Buscan a dos individuos que robaron a un taxista en Gijón
  10. 10

    El mayor ejemplar de carabela portuguesa recogido en Asturias medía 28 centímetros de vela y pesaba 250 gramos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Barbón: «Hay unas 60 iniciativas empresariales dispuestas a invertir 5.000 millones en Asturias»

Barbón: «Hay unas 60 iniciativas empresariales dispuestas a invertir 5.000 millones en Asturias»