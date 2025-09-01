Barbón: «Hay unas 60 iniciativas empresariales dispuestas a invertir 5.000 millones en Asturias»

El presidente del Principado, Adrián Barbón, señaló este lunes en Oviedo, durante la inauguración de la Escuela Internacional de Verano Manuel Fernández López 'Lito' ... de UGT, que «ahora mismo, hay unas 60 iniciativas empresariales dispuestas a invertir 5.000 millones de euros en Asturias».

A lo largo de su intervención hizo hincapié en la necesidad de llevar a cabo «más agenda social, pero también más agenda industrial» . En esa línea, el líder del Ejecutivo autonómico hizo referencia al proceso de descarbonización que se está produciendo y que Asturias sufre en mayor medida respecto a otras comunidades autónomas.

Así, pidió celeridad a las instituciones comunitarias para defender a la industria: «La lentitud de la Comisión Europea resulta desesperante. Se mueve como una gran tortuga agotada bajo el peso de su caparazón burocrático. Las medidas de apoyo a la siderurgia europea deben desplegarse ya, de inmediato, si no queremos seguir perdiendo competitividad respecto a terceros países».

No es la primera vez que Barbón pide presteza a la institución que preside Ursula von der Leyen en esta materia. No obstante, en su opinión la situación para la industria no es alarmante: «No me asustan los cambios. En 2019, cuando asumí la presidencia del Principado, los agoreros pronosticaban que la descarbonización provocaría un cataclismo. Seis años después, el desastre no está ni se le espera».

El líder del Ejecutivo regional resaltó, además, la importancia de las infraestructuras energéticas para el desarrollo de la actividad productiva en el Principado: «Si el Gobierno garantiza el suministro eléctrico suficiente, el auge industrial está garantizado».

Además, Barbón mencionó que la industria de la defensa se ha convertido en «un motor de la reindustrialización», con iniciativas como la compra de El Tallerón de Duro por parte de Indra. «Este sector seguirá dándonos buenas noticias», apuntó el presidente del Principado.

Por otro lado, mencionó medidas como la reforma del IRPF, «que beneficia al 80% de los contribuyentes», el pacto educativo Asturias Educa, con una inversión de 45 millones de euros, la gratuidad del acceso a la Universidad de Oviedo desde este curso, el liderazgo en inversión sanitaria por habitante o el objetivo de iniciar 1.000 viviendas públicas en dos años.