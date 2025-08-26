Barbón apela a la colaboración ciudadana tras desatarse un nuevo incendio en Tineo posiblemente intencionado

Ana Moriyón Gijón Martes, 26 de agosto 2025, 12:40 Comenta Compartir

Un nuevo fuego presuntamente intencionado en el concejo de Tineo hizo saltar todas las alarmas en la jornada del lunes. Sin embargo, la rápida actuación del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, con el despliegue en la zona de Bomberos de Asturias, permitió sofocar las llamas en la zona de Tuña-Merillés y estabilizar todo el perímetro afectado en cuestión de horas. No obstante, tras participar en la reunión del comité de crisis este martes, el presidente del Principado mostró su malestar por este tipo de conductas que ponen en peligro el patrimonio natural de la región, pero también la vida de las personas.

«Me preocupa y me indigna saber que, en la situación actual, con todavía tres incendios activos, nos encontremos con sujetos, por llamarles de alguna manera, que deciden añadir más problemas», reprochó el presidente asturiano, que volvió a pedir colaboración a la ciudadanía para denunciar cualquier tipo de sospecha. «Cuando se detecta cualquier movimiento de este tipo hay que avisar a las autoridades de inmediato porque así es mucho más sencillo controlar y estabilizar los incendios», dijo. «Tenemos que darnos cuenta de la gravedad de la situación, del cansancio que acumula todo el operativo, todas las personas que llevan participando desde hace semanas en la lucha contra los incendios y que están sometidas a un alto nivel de estrés», añadió el presidente. «Esta gente que prende fuego no se da cuenta del riesgo que corren las personas que están en primera línea de fuego, poniendo en riesgo su seguridad y su vida», advirtió.

Barbón hacía estas declaraciones tras participar en la reunión del comité de crisis que, desde La Morgal, hace seguimiento diario de la evolución de los incendios forestales. El balance, sumando ahora el incendio ya estabilizado en Tineo, donde Bomberos de Asturias y una empresa forestal trabajan ahora en sofocar puntos calientes, es similar al de los últimos días: tres focos activos en Genestoso (Cangas del Narcea), Degaña y Somiedo.

El presidente explicó que la temperatura, aún alta, no ha permitido todavía controlar totalmente estos incendios, pero «hoy estamos mejor que ayer». Se confía, de hecho, en poder «rematar» la situación a través de la nueva «ventana de oportunidad» que, meteorológicamente hablando, se espera para las próximas horas con una importante caída de las temperaturas y lluvias «no muy fuertes, pero sí sostenidas en el tiempo».

El presidente, eso sí, evitó pronunciarse sobre la petición de dimisión formulada por el PP contra el consejero de Medio Rural y Política Forestal, Marcelino Marcos Líndez, al que acusan de haber estado desaparecido durante todo este tiempo. «El Gobierno regional ha estado siempre en primera línea», respondió Adrián Barbón a la polémica.