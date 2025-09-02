El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025
Un trabajador de edad avanzada. R. C.

Los cambios en la jubilación flexible se aprobarán «en las próximas semanas» y se cobrará más pensión

Para reengancharse a un empleo se exigirá trabajar más horas, entre un 40% y un 80% de la jornada laboral, pero la prestación subirá entre un 10% o un 20%

Lucía Palacios

Lucía Palacios

Madrid

Martes, 2 de septiembre 2025, 15:26

Comienza la cuenta atrás para la nueva norma que regulará la jubilación flexible y que busca potenciar esta modalidad de retiro que permite retornar al ... mercado de trabajo con un empleo a tiempo parcial manteniendo a su vez la condición de pensionista. El Gobierno prevé aprobar «en las próximas semanas» las modificaciones en la actual legislación para aumentar los apenas 400 jubilados que cada año solicitan reengancharse a un empleo y ahorrar así hasta 285 millones de euros en 2033.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Una pelea vecinal en Gijón acaba con dos hospitalizados y un detenido
  2. 2 «Charco», «escupitajo» y «porquería»: las críticas de dos turistas a la playa de Gulpiyuri
  3. 3 Valdesoto, Pueblo Ejemplar de Asturias 2025
  4. 4

    La promoción que abre la renovación del barrio de El Natahoyo de Gijón vende pisos a 4.000 euros el metro cuadrado
  5. 5 Muere un hombre de 66 años por la cornada de una vaca en Castrillón
  6. 6 Mercadona cambia sus horarios con el final del verano
  7. 7

    Así será la reforma de la calle Eleuterio Quintanilla de Gijón, que arrancará este mes para reducir espacio al tráfico
  8. 8 El Real Oviedo no encuentra lo que quería en el mercado y no ficha
  9. 9 La Princesa Leonor, en manos de un asturiano para convertirse en piloto
  10. 10

    El UAE anuncia la rescisión de contrato de Juan Ayuso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Los cambios en la jubilación flexible se aprobarán «en las próximas semanas» y se cobrará más pensión

Los cambios en la jubilación flexible se aprobarán «en las próximas semanas» y se cobrará más pensión