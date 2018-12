El Gobierno pone hoy fin al incremento mínimo de las pensiones del 0,25% EFE Las prestaciones subirán otro 1,6% en 2019 y a partir de ahora la nueva fórmula se basará en el IPC real de los últimos doce meses LUCÍA PALACIOS Madrid Viernes, 28 diciembre 2018, 02:24

Por primera vez en el último lustro las pensiones no comenzarán el nuevo año con una subida imperceptible del 0,25%, sino del 1,6% con carácter general que se eleva al 3% en el caso de las mínimas y no contributivas. Y, lo que es todavía más importante, no volverán a experimentar una pérdida de poder adquisitivo en los años venideros, tal y como ocurrió en 2016 y 2017. El Gobierno ha escuchado la voz del pueblo y -siguiendo también la recomendación realizada recientemente por el Pacto de Toledo- aprobará hoy, en su último Consejo de Ministros de 2018, la nueva fórmula de actualización que supone enterrar definitivamente el polémico Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP), que entró en vigor tras la reforma de 2013 y abocaba a los mayores a una cuasi congelación de sus prestaciones mientras la Seguridad Social estuviera en déficit, es decir, para al menos las próximas tres décadas.

Y lo hace a través de un Real Decreto-Ley en el que incluye una batería de medidas encaminadas a su vez a incrementar la recaudación de la Seguridad Social y que aborda, «como cuestión urgente y prioritaria», la revalorización de las pensiones y otras prestaciones públicas en 2019 de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo (IPC), es decir, el 1,6%, tal y como recoge el borrador al que ha tenido acceso este periódico. El texto incluye a su vez el compromiso de actualizar previamente el importe de dichas prestaciones con el incremento que haya experimentado el IPC real en el período de noviembre de 2017 a noviembre de 2018, en el caso de que dicho alza sea superior al 1,6%, como así ha sido, puesto que la inflación media de ese periodo se situó en el 1,7%. Por ello, deberá abonar, en una sola paga, esa décima de diferencia antes del próximo 1 de abril (fecha límite que establece por ley), aunque fuentes del Gobierno consideran que se ingresará previsiblemente en la nómina de febrero y supondrá un coste adicional para el Estado de unos 128 millones de euros.

Pero para poder dar carpetazo definitivo al IRP de Mariano Rajoy el Gobierno modifica a su vez el artículo 58 de la Ley General de la Seguridad Social para que esta fórmula se aplique indefinidamente, y no solo para 2109, «recuperando para las pensiones del sistema, incluidas las del Régimen Especial de Clases Pasivas del Estado, la fórmula de revalorización vigente antes de la reforma operada en 2013, tal como venían demandando los pensionistas, movilizados ante la perspectiva de que (...), una vez superada la crisis, el poder adquisitivo de sus pensiones siguiera reduciéndose paulatinamente año tras año y sin posibilidad alguna de recuperación, lo que parece incompatible con el Estado del Bienestar», tal y como se argumenta en el texto. Y el Ejecutivo justifica que se haga mediante Real Decreto al considerarla «una medida de extraordinaria y urgente necesidad» para que los pensionistas puedan mantener su poder adquisitivo.

Esta vuelta a la revalorización vinculada a los precios disparará el gasto del sistema de forma considerable: se necesitarán 5.300 millones más solo para 2019, según estima un informe del Banco de España. Pese a que la recaudación crece a buen ritmo, las cotizaciones no serán suficientes para pagar las prestaciones, por lo que el Gobierno hará uso de un nuevo crédito: rondará los 15.000 millones, al igual que el previsto para este año, aunque el Ministerio de Hacienda contempla aprobar un complemento de crédito de 1.333 millones para «mantener el equilibrio financiero» de la Seguridad Social y no tener que agotar la 'hucha' de las pensiones, bajo mínimos con poco más de 5.000 millones de euros.