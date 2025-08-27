¿Cuánto ha bajado el precio de la gasolina en Asturias?

La 'operación retorno' del próximo fin de semana, resultará más barata que la del año pasado. En concreto, un 4,5% menos si se ... llena el depósito del coche con gasolina 95, que tiene actualmente un precio medio de 1,539 euros por litro, frente a los 1,612 de la última semana de agosto de 2024. También se ha reducido, aunque algo menos, el coste de la gasolina de 98 octanos: un 3,72%, hasta 1,772 euros, según recogen las estadísticas del Ministerio para la Transición Ecológica. En cuanto al gasóleo A, la bajada es más tímida, del 0,87%, hasta marcar 1,477 euros por litro.

Así, llenar un depósito de 55 litros de capacidad –el más habitual en los turismos– con gasolina 95 cuesta 84,6 euros; mientras que hacerlo con la de 98 supone un desembolso de 97,4 euros. En el caso del gasóleo, tiene un coste de 81,2. De hecho, los carburantes han moderado sus precios desde principios de año y mantienen la tendencia decreciente desde la espectacular subida experimentada como consecuencia de la invasión de Ucrania por parte de Rusia, iniciada el 24 de febrero de 2022. Este conflicto geopolítico impactó decisivamente en los precios de la energía, en general, sobre todo por la dependencia que Europa tenía de Rusia en este ámbito y de la que intenta desligarse ganando soberanía estratégica.

Como resultado, el coste de la gasolina 95 en Asturias apuntó una media de 1,917 euros por litro en agosto de 2022. Se redujo ligeramente, hasta 1,687 euros en el mismo mes de 2023. No obstante, los precios varían de forma significativa de una estación de servicio a otra. En el Principado, el precio más barato del litro de gasolina 95 es de 1,351 euros, que ofrecen la gasolinera situada junto al centro comercial Alcampo y las de Ballenoil ubicadas en las avenidas de Los Campones y de Roces, todas ellas en Gijón.

Consumo de gasolina en Asturias

En cuanto a la de 98, la tarifa más económica es 1,559 euros por litro, que aplican las estaciones de servicio de Alcampo en El Entrego y las de Shell que se localizan en la avenida de Los Campones y en la AS-19, ambas en Gijón. En lo que respecta al gasóleo A, 1,319 euros es el precio más reducido que se encuentra en Asturias, en las gasolineras de Alcampo en El Entrego y las de Ballenoil y Petroprix ubicadas en la avenida de Los Campones de Gijón.

Por otro lado, las estadísticas publicadas ayer por Sadei evidencian que el consumo de gasolinas y gasóleos en Asturias creció, en junio, casi un 11% respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 51.996 toneladas.