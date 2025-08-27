El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Vehículos hacen cola para repostar en una gasolinera de Gijón. D. Arienza

¿Cuánto ha bajado el precio de la gasolina en Asturias?

El litro de 95 octanos cuesta 1,539 euros de media en la región, mientras que el de 98 asciende a 1,706 y el de gasóleo A, a 1,477

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Miércoles, 27 de agosto 2025, 06:34

La 'operación retorno' del próximo fin de semana, resultará más barata que la del año pasado. En concreto, un 4,5% menos si se ... llena el depósito del coche con gasolina 95, que tiene actualmente un precio medio de 1,539 euros por litro, frente a los 1,612 de la última semana de agosto de 2024. También se ha reducido, aunque algo menos, el coste de la gasolina de 98 octanos: un 3,72%, hasta 1,772 euros, según recogen las estadísticas del Ministerio para la Transición Ecológica. En cuanto al gasóleo A, la bajada es más tímida, del 0,87%, hasta marcar 1,477 euros por litro.

