El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Un cultivo de pitaya en la Estación Experimental Cajamar 'Las Palmerillas' en El Ejido (Almería) EFE

La producción agroalimentaria recupera niveles prepandemia

A pesar de los desafíos recientes, España se posiciona como la cuarta potencia exportadora agroalimentaria de la Unión Europea y la octava a nivel mundial, con una cuota del 3,4%

E.M

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:08

Comenta

El sector agroalimentario español presenta «un marcado tono expansivo» en 2025 y consolida la senda de crecimiento iniciada a mediados de 2023. Factores como la ... contención de los costes de producción, la mejora de la meteorología y el repunte de la demanda están favoreciendo un incremento sostenido tanto de la producción como de las exportaciones, «que ya se sitúan en niveles prepandemia», tal y como recoge el último Informe Sectorial Agroalimentario de CaixaBank Research publicado esta misma semana. Otra de las conclusiones es que la industria agroalimentaria también muestra una tendencia «muy favorable» por la reactivación de la producción y el dinamismo de su mercado laboral, aunque persisten retos como los fenómenos extremos asociados al cambio climático y, textualmente, el creciente proteccionismo comercial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un motorista, herido al ser arrollado por un coche en Gijón
  2. 2 Un año y medio de cárcel para un menor por dejar en coma a un hombre en Gijón
  3. 3 El hombre que decapitó a su padre en Ribera de Arriba y lanzó su cabeza a los coches será juzgado por un jurado popular
  4. 4 Asturias vuelve a celebrar un premio de la Lotería Nacional
  5. 5 Un hostelero avilesino se hace con la cafetería del Complejo Deportivo Avilés
  6. 6 El brutal vídeo de un encierro en Valladolid: atropella a una vaquilla con un quad
  7. 7 Cancelado un vuelo de Asturias a Madrid por «un problema técnico»
  8. 8

    Hamás e Israel negocian este domingo en Egipto el plan de paz y la salida de los rehenes
  9. 9 Herido tras perder el control en la carretera de La Providencia y chocar con un poste, en Gijón
  10. 10 Diego Baeza negocia la rehabilitación del Palacio de Trasona como hotel de deportistas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La producción agroalimentaria recupera niveles prepandemia

La producción agroalimentaria recupera niveles prepandemia