La siderurgia, «al borde del colapso», presiona a la UE para proteger al sector «con decisión»

La industria siderúrgica europea se encuentra «al borde del colapso». El sector lleva años advirtiendo de las graves dificultades que atraviesa, pero en los últimos ... tiempos las peticiones de ayuda se han redoblado. Empresas y trabajadores exigen a la Unión Europea que actúe de manera inmediata para proteger un sector vital para la economía del Viejo Continente. Para aumentar la presión, ayer se reunieron en Bruselas en una cumbre social de emergencia sobre el acero organizada por Eurofer -la Asociación Europea del Acero, a la que pertenece Arcelor, empresa cuyo presidente en España y vicepresidente de Unesid, Jesús Izcue, también asistió al encuentro- e IndustriALL, organización que representa a 50 millones de trabajadores de 130 países. A la reunión también acudió el vicepresidente ejecutivo y comisario de Prosperidad y Estrategia Industrial de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné.

Ante el anuncio de la propuesta de la Comisión para abordar el impacto del exceso de capacidad siderúrgica mundial en el mercado europeo, prevista para mediados de este mes, los interlocutores sociales se unen para exigir «medidas comerciales sólidas y eficaces». También insisten en la necesidad de la «rápida y urgente» implementación del Plan de Acción para el Acero y los Metales, especialmente en lo que respecta a los precios y la demanda de energía. Mantener el nivel de ambición política prometido en esta hoja de ruta diseñada por la UE es «esencial para restaurar la competitividad del acero y salvar su transición ecológica, así como los empleos de los trabajadores siderúrgicos en toda Europa».

En este sentido, empresa y sindicatos advierten de que el exceso de capacidad mundial del mercado del acero en máximos históricos, sumado a los precios de la energía y las materias primas a niveles no competitivos, «ha sumido al sector siderúrgico europeo en una crisis, poniendo en riesgo alrededor de 300.000 empleos directos y 2,3 millones de indirectos». Tan solo el año pasado se anunciaron 18.000 despidos, con un récord de 12 millones de toneladas de capacidad eliminadas por cierres, lo que se suma a los 100.000 puestos de trabajo y los 26 millones de toneladas de capacidad perdidos entre 2008 y 2023, señalan Eurofer e IndustriALL. Por ello, los agentes sociales exigen medidas urgentes de la UE para «salvaguardar el sector, sus inversiones en descarbonización y miles de empleos, antes de que sea demasiado tarde».

Mientras la situación de la industria siderúrgica europea empeora debido a prácticas comerciales desleales y a los elevados costes energéticos, el sector mantiene su petición de una «acción inmediata» de la UE para garantizar que pueda competir en un mercado global difícil al tiempo que realiza la transición hacia una producción de acero ecológico y mantiene miles de empleos de calidad en Europa. «El acero es la columna vertebral de la economía europea, pero el sector se encuentra ahora al borde del colapso», apuntó Judith Kirton-Darling, secretaria general de IndustriALL Europe. Asimismo, destacó que apoyar al acero no se trata solo de salvar empleos en las fábricas, sino de «salvaguardar cadenas de valor industriales completas y garantizar la coherencia de la política industrial europea».

Por su parte, el presidente de Eurofer, Henrik Adam, subrayó que Bruselas «debe actuar ahora y con decisión, antes de que se apaguen todas las luces en gran parte de la industria siderúrgica de la UE y sus cadenas de valor». Así, incidió en que ahora «más que nunca» es necesaria una nueva y sólida medida comercial, precios energéticos competitivos y disposiciones sobre contenido de acero europeo para garantizar la viabilidad y la transición de esta industria.

Batería de acciones

Ante esta compleja coyuntura, patronal y sindicatos instan a la Comisión Europea, al Parlamento y a los Estados miembros a: aplicar plenamente y con rapidez el texto y el espíritu del Plan de Acción del Acero y los Metales; adoptar defensas comerciales ambiciosas para proteger la siderurgia y asegurar la resiliencia industrial, y garantizar que los beneficios de la electricidad renovable y baja en carbono se transmitan a los consumidores.

Asimismo, reclaman modificar el CBAM (Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, por sus siglas en inglés) para que sea efectivo contra cualquier elusión de la política climática de la UE; mantener las exportaciones de chatarra ferrosa de la UE para los objetivos de economía circular, clima y energía; introducir políticas que establezcan requisitos de contenido para impulsar los mercados del acero ecológico fabricado en Europa, que deberían incluir medidas de contratación pública; y apoyar políticas sociales fuertes para crear buenos empleos industriales.