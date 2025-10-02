El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
Participantes en la cumbre social de emergencia sobre la siderurgia, en Bruselas. E. C.

La siderurgia, «al borde del colapso», presiona a la UE para proteger al sector «con decisión»

La patronal y los sindicatos se reúnen en Bruselas para exigir medidas que eviten la pérdida de 2,6 millones de empleos

Paloma Lamadrid

Paloma Lamadrid

Gijón

Jueves, 2 de octubre 2025, 11:30

Comenta

La industria siderúrgica europea se encuentra «al borde del colapso». El sector lleva años advirtiendo de las graves dificultades que atraviesa, pero en los últimos ... tiempos las peticiones de ayuda se han redoblado. Empresas y trabajadores exigen a la Unión Europea que actúe de manera inmediata para proteger un sector vital para la economía del Viejo Continente. Para aumentar la presión, ayer se reunieron en Bruselas en una cumbre social de emergencia sobre el acero organizada por Eurofer -la Asociación Europea del Acero, a la que pertenece Arcelor, empresa cuyo presidente en España y vicepresidente de Unesid, Jesús Izcue, también asistió al encuentro- e IndustriALL, organización que representa a 50 millones de trabajadores de 130 países. A la reunión también acudió el vicepresidente ejecutivo y comisario de Prosperidad y Estrategia Industrial de la Comisión Europea, Stéphane Séjourné.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Requisan los animales del ganadero asesinado en Ribadesella «por falta de voluntad de cuidado» de su viuda
  2. 2

    Israel intercepta la flotilla y traslada a 200 tripulantes a sus puertos, entre ellos Greta Thunberg y Ada Colau
  3. 3 Muere repentinamente la madre de Pablo Pisa: «Me la encontré en el suelo»
  4. 4

    Entrevista de EL COMERCIO a la rescatadora asturiana Anabel Montes: «Esta misión no tenía que haber existido jamás»
  5. 5

    Habla con EL COMERCIO, desde la flotilla, la asturiana Anabel Montes: «Estamos agotados, pero seguimos adelante»
  6. 6

    Condenado a cárcel un menor por una violación grupal a una prostituta en el Nalón
  7. 7 Susto por la caída de cascotes en una terraza del barrio de La Arena, en Gijón
  8. 8

    Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios
  9. 9

    Brecha entre el Gobierno central y el Principado: Transportes acusa a Calvo de «favorecer el discurso cínico y mentiroso del PP» sobre el Huerna
  10. 10

    Demolición en El Natahoyo, en Gijón, para levantar un nuevo edificio de 14 viviendas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio La siderurgia, «al borde del colapso», presiona a la UE para proteger al sector «con decisión»

La siderurgia, «al borde del colapso», presiona a la UE para proteger al sector «con decisión»