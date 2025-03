Calviño no considera «muy barata» la indemnización por despido de 20 días La ministra asegura que el coste no es «particularmente bajo» si se compara con otros países, pero los sindicatos dicen que se recurre a él «sistemáticamente» para ajustar plantillas

E. Martínez Madrid Martes, 19 de noviembre 2019, 18:05

La ministra de Economía considera que es «relativo» que la indemnización por despido actualmente vigente (20 días por año trabajado) sea «muy barata» si se compara internacionalmente. Nadia Calviño aseguró este martes en declaraciones a Radio 4 que el coste del despido en España no es «particularmente bajo»: «Cuando hacemos una comparación internacional, nuestro país no sale mal», reconoció.

A pesar de esta declaración criticada posteriormente por los sindicatos, la ministra en funciones insistió en que el objetivo del Gobierno es mantener la creación de empleo y su calidad, algo que «no se puede arriesgar». En este sentido, reiteró la intención del Ejecutivo de derogar los aspectos «más lesivos» de la reforma laboral, además de diseñar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que aborde las nuevas realidades del mercado laboral, como la robotización de muchos puestos de trabajo.

Además, sobre el sistema público de pensiones, la titular de Economía explicó que no solo hay que trabajar para garantizar la jubilación de hijos y nietos, sino para que ésta sea «digna», suficiente para vivir. «Hay que garantizar la capacidad adquisitiva y revalorizar las pensiones con arreglo al IPC», aseguró. Por ello, considera que el sistema debe sufrir reformas a medio y largo plazo, «no de una sola legislatura».

Crítica de los sindicatos

Por su parte, lo sindicatos se situaron en contra de las palabras de Calviño. El secretario general de CC OO, Unai Sordo, y el de UGT, Pepe Álvarez, señalaron que el problema del despido en España es que se recurre a él «sistemáticamente» para ajustar plantillas o tiempo de trabajo. «Es baratísimo despedir porque casi 30 de cada 100 trabajadores tienen contratos temporales y despedir sale por poco más que pagar una cena, porque la cuantía es muy baja», aseguró Sordo.

Además, Álvarez consideró que la bajada del coste de la indemnización no ha favorecido «para nada» a la estabilidad en el empleo. «La ministra no debería hablar al por mayor cuando habla de Europa», apuntó, ya que no se ha tenido en cuenta toda la legislación de los países, ya que en algunos aunque la cuantía económica sea más baja, el sistema impide que se produzcan tantos despidos.