«Queremos industria y no soluciones parciales», dice la alcaldesa de Langreo ante el ERE de Vesuvius Carmen Arbesú, alcaldesa de Langreo. / J. C. Román Carmen Arbesú expresa el apoyo total y sin fisuras del Ayuntamiento a la plantilla ALEJANDRO FUENTE Mieres Viernes, 13 septiembre 2019, 16:12

«Queremos industria y no soluciones parciales». Ésta es la respuesta que le trasladó ayer la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, al representante de la empresa Vesuvius, Francisco Lorenzo, tras presentar en el Ayuntamiento el plan de cierre de la factoría. Fue un encuentro previsto en un primer momento para la tarde del jueves y cancelado por parte de la firma, pero que finalmente se pudo celebrar in extremis. La regidora indicó esta mañana que la marca presenta «contradicciones» para presentar su plan de cierre, ya que por un lado se alaba la alta capacidad productiva y la calidad de la planta langreana pero, por otro, se insiste en la extinción de la producción.

Al equipo de gobierno local no le valen las soluciones trasladadas por Vesuvius, que contemplan tres vías diferentes. Una de ellas es el mantenimiento de parte de la plantilla de 111 trabajadores para labores comerciales, porque es Arcelor una de sus principales clientes. También se ha puesto sobre la mesa traslados a otros centro productivos, pero el problema aquí radica que la firma carece de más fabricas en España, salvo la de Miranda de Ebro que también va a cerrar y un centro de investigación en el País Vasco. La última propuesta se centra en realizar formación para el reciclaje de los trabajadores para que, en definitiva, se busquen otras alternativas ajenas a la empresa.

El responsable de Vesuvius informó en el Consistorio que se quiere vender la nave que se ubica en el polígono de Riaño, pero con la condición de que sus instalaciones sean usadas para otro sector, ya que tampoco quieren que se instale una compañía que les pueda hacer la competencia en el país. Tras escuchar todas estas iniciativas, la alcaldesa dijo que el apoyo del Ayuntamiento a la plantilla es total y sin fisuras, y que se va asegurar trabajando para frenar la marcha de la sociedad, que alega que sufre una sobreproducción y que no es capaz de que el mercado absorba sus manufacturas. «Se nos dijo que no se trata de una deslocalización, ya que no hay intención de mantener la actual fabricación, sino reducirla», afirmó Arbesú.