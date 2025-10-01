Díaz propondrá dos salarios mínimos para 2026 para protegerse de la tributación de Montero
Pide al comité de expertos que recomiende dos horquillas de incremento, una incluyendo impuestos y otra exenta, tras la batalla del año pasado entre las dos vicepresidentas
Madrid
Miércoles, 1 de octubre 2025, 14:17
No habrá guerra entre vicepresidentas del Gobierno este año por la subida del salario mínimo interprofesional (SMI). Al menos, es lo que pretende evitar la ... vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, con su decisión de pedir al comité de expertos -que se reunió este miércoles por primera vez- que emitan dos recomendaciones de incremento del salario mínimo para 2026: una que incorpore la posible tributación en la renta y otra que excluya el pago de ese impuesto.
«Vamos a cumplir con el 60% del salario medio», prometió -en varias ocasiones durante su comparecencia ante la prensa- la vicepresidenta gallega, que se protegió de la decisión final que tomarán desde el Ministerio de Hacienda de eximir a los trabajadores que cobran el salario mínimo del pago del IRPF. «Se aplicará una u otra cifra dependiendo de lo que decida la ministra de Hacienda», precisó Díaz.
En actualización
Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información
