«Hemos firmado un despido, queremos algo más que palabras» El alcalde de Tineo, José Ramón Feito, entrega una carta a Maroto. Un centenar de trabajadores de Alcoa y de la térmica de Tineo le exigen a la ministra que tome medidas urgentes para impedir los cierres L. CASTRO Viernes, 1 marzo 2019, 04:13

Los gritos de «Alcoa no se cierra» y «si no hay solución, Maroto dimisión» marcaron la llegada de la ministra de Industria a la plaza de España de Oviedo, donde la esperaban un centenar de trabajadores de la planta aluminera y de la térmica de Tineo. Se acercó a ellos para transmitirles un mensaje de tranquilidad: «Ánimo, estamos con vosotros. No tiramos la toalla». Pero los trabajadores esperaban más que el consuelo, querían respuestas y no dudaron en pedírselas. «¿Dónde están los que nos iban a comprar? ¿Quiénes son y cuántos?», le preguntaron. Maroto se limitó a decir que «en estos momentos es necesario ser prudente, pero debéis confiar y no perder el ánimo». A lo que un trabajador le respondió tajante: «El ánimo no lo perdemos, pero el trabajo sí». Le recordó a la ministra que «nosotros hicimos todo lo que pudimos, hemos firmado ya nuestros despidos, queremos algo más que palabras».

En la concentración también participaron varios trabajadores de la central térmica de Soto de la Barca e incluso asistió el alcalde de Tineo, José Ramón Feito. «Le transmití nuestra preocupación por la situación de nuestra zona, perdemos población y vemos el futuro muy negro», lamentó el regidor. Por su parte, uno de los trabajadores, Victor Manuel Álvarez, instó a Maroto a aplazar los cierres: «Es importante respirar aire puro, pero comer también».