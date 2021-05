La tardía recuperación del turismo pone en peligro 4,4 millones de empleos en España Los expertos vaticinan que el turismo doméstico no recupere sus niveles prepandemia hasta 2024 y en el caso del internacional, hasta 2025 Un hotel de Menorca se prepara para la reapertura. / efe EDURNE MARTÍNEZ Madrid Domingo, 16 mayo 2021, 00:16

Mientras que algunos sectores económicos como la industria y la agricultura ya están a punto de recuperar sus niveles prepandemia, hay otros que siguen aún muy alejados de este objetivo. El propio Gobierno reconocía en su Plan de Estabilidad remitido a Bruselas que la hostelería y el turismo serán los sectores que más tarde consigan recuperarse, asegurando que hasta finales de 2022 o incluso el año 2023 no tendrán sus niveles precrisis.

Los datos no dejan lugar a dudas: la crisis podría provocar la pérdida de 250.000 millones de euros y 4,4 millones de empleos hasta 2024 en España, según los datos del reciente informe 'Turismo en España' desarrollado por McKinsey. Estas previsiones contrastan con la realidad del sector tan solo dos años antes, en 2019, cuando tres de los cinco destinos europeos más visitados eran españoles y el turismo nacional tenía un valor de más de 168.000 millones de euros (14,3% del PIB).

Según sus cálculos, la recuperación del turismo doméstico es probable que no se alcance hasta 2024, posponiéndose a 2025 en el caso del turismo internacional. Estas previsiones se basan en cinco factores que afectan a la velocidad de recuperación de este sector. En primer lugar, el atractivo del destino debería «potenciarse» para aumentar los viajes nacionales y que pudieran compensar en cierta parte las pérdidas que acarreará el turismo internacional. El informe revela que Cataluña, Baleares y Andalucía son las comunidades con mayor poder de atracción.

En segundo lugar, la dependencia del transporte aéreo en un país periférico como España. Los viajes en avión representaron el 82% de los movimientos de turistas en España y algunos de nuestros destinos más famosos (Baleares y Canarias) dependen del avión para todas las llegadas. También la salud y la higiene es un factor fundamental a la hora de condicionar las decisiones de los viajeros después de una pandemia. En este sentido, España no goza de la mejor posición: cuenta con 30 camas de hospital por 10.000 habitantes, frente a otros destinos como Francia, con 65 camas; Alemania, 83 camas; o Japón, con 134 camas.

El informe también destaca la dependencia de los viajes de negocios, que puede caer por las nuevas modalidades de teletrabajo. En España este tipo de desplazamientos representaban el 17% del gasto en viajes domésticos, un porcentaje mucho más alto que el de Portugal, que solo supone un 7%.

Y, cómo no, la sostenibilidad, un factor cada vez más importante por la mayor concienciación de los turistas. Según el 'Yale Center for Environmental Law & Policy', el desempeño ambiental de España es bueno, ocupando el puesto 14 a nivel internacional.

La esperanza está en el verano. Pero aunque el turismo español experimentó ciertos repuntes tras levantarse el confinamiento en 2020, el desempeño débil del sector español en varios de los factores anteriores apunta a un periodo prolongado de recuperación. Y el informe señala que la fuerte caída del turismo en España también impactará en otros sectores de la economía, ya que teniendo en cuenta sus efectos directos, indirectos e inducidos representa el 14,6% de los empleos del país, siendo mucho más relevante aún en algunas regiones costeras como Baleares (83% de la economía por efectos directos e indirectos del turismo), Canarias (64%), Andalucía (31%), Cataluña (23%) y la Comunidad Valenciana (20%), donde el turismo representa más del 20% del PIB de la comunidad y más del 20% de los empleos.

Además, el sector turístico español, altamente fragmentado, se compone de muchas empresas pequeñas y familiares. De hecho, en 2019 las empresas de turismo con menos de 1 millón de euros en ingresos representaron el 15% de los ingresos totales del sector (frente a un 4% de media en el resto de los sectores que componen la economía española). Por tanto, sin ayudas públicas muchas de estas pequeñas empresas podrían tener dificultades para sobrevivir a la pandemia.

Impacto en la industria inmobiliaria

Pero no solo las empresas directamente dedicadas al turismo (hoteles, agencias de viajes, transporte, atracciones turísticas, etc.) se ven afectados por la crisis, también sufren una innumerable cantidad de empresas pequeñas que, para mantenerse a flote, dependen de un flujo constante de transeúntes, tales como los centros comerciales, los restaurantes y las tiendas de ventas al por menor, señala el informe. A medida que estos pequeños negocios ven mermada su actividad, la industria inmobiliaria podría sufrir consecuencias y, a su vez, muchos propietarios podrían no ser capaces de cumplir con sus obligaciones financieras, lo que a gran escala puede suponer efectos económicos colaterales que supondrían un duro golpe para el sector financiero.

Según el estudio, el turismo de congresos, eventos y ferias, así como los viajes en grupo, los cruceros y los viajes de negocios serán los más afectados y los que necesitarán más tiempo para reponerse e incluso algunos «podrían no recuperar totalmente el nivel prepandemia en un futuro», explican. Por ello, deberían «reimaginar» sus modelos de negocio por completo. Por el contrario, el turismo de segunda residencia, ecoturismo, deportivo y cultural se verá menos afectado y se recuperará de la crisis más deprisa.