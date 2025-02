El turismo español apuesta por el dato para reforzar su liderazgo mundial

R. C.

Clara Alba Madrid Jueves, 3 de junio 2021, 13:24 | Actualizado 18:47h.

Aires de cambio en la percepción sobre el sector turístico español. Tras un durísimo año para una industria clave en la economía del país, el secretario de Estado del ramo, Fernando Valdés, reconoce que esta crisis «nos ha puesto a prueba de formas que aún no somos capaces de dimensionar», pero considera que «es una oportunidad única para resetear el sector y actualizarlo con nuevas herramientas».

Así lo ha asegurado durante el Digital Tourist 2021 organizado por Ametic, que este año celebra su cuarta edición en Benidorm bajo el título 'Next Generation for Smart Destinations'. El evento ha servido para debatir sobre cómo afrontar el cambio de modelo necesario para que España mantenga su liderazgo internacional tras la pandemia. El dato, la inteligencia artificial y, sobre todo, un buen uso de los fondos europeos para digitalizar el sector, serán los pilares para que otros destinos contribuyan al liderazgo del país más allá del modelo de 'sol y playa'.

«No podemos pensar que estos durísimos meses han restado a nuestra capacidad de competir a nivel internacional», ha insistido Valdés durante su intervención. «España lo tiene todo y este plan pretende reforzar estas cualidades para seguir siendo líderes en materia turística», indica.

El secretario de Estado de Turismo ha repasado las inversiones que el Estado destinará de forma directa de aquí a 2023 para el sector, dentro de los planes para ejecutar los fondos europeos.

En total, el plan de modernización y competitividad del turismo está dotado con 3.400 millones de euros, con el objetivo de fomentar la resiliencia, la sostenibilidad, la diversificación y el valor añadido del sector, con especial atención a zonas rurales y regiones más dependientes de esta industria, como Canarias y Baleares. «Estas inversiones nos tienen que permitir cambiar nuestro destino turístico, no porque lo hayamos hecho mal en los últimos años, sino porque si no lo hacemos, serán otros los que lo hagan», ha advertido Valdés.

De hecho, Valdés ha detallado que además de esos 3.400 millones, el sector se beneficiará de hasta 44.000 millones de euros de forma directa o indirecta de todo el plan 'España Puede'. «El destino es nuestro gran PERTE», ha asegurado Valdés.

Una buena ejecución

Enrique Martínez, presidente de SEGITTUR, ha recordado en este sentido la importancia de ejecutar bien los fondos europeos, una de las grandes preocupaciones que aún se mantiene dentro del sector tras un año de pandemia. Sin embargo, Martínez confía en superar este escollo por parte de las administraciones públicas. «Teniendo fondos, capacidad social y capacidad de gestión, es el momento de transformarnos», asegura.

«Hay que hacer cosas nuevas, experimentar y tener la mentalidad abierta para hacer las cosas mejor», insistió Martínez durante su intervención.

En este sentido, el programa de transformación digital del sector, dotado con 337 millones de euros (más otros 54 millones para el desarrollo de competencias digitales) será clave para esta finalidad. «Es una apuesta histórica», ha explicado el secretario de Estado de Turismo durante su intervención. Valdés ha anunciado, además, la creación de una plataforma inteligente de destino, con la que el Gobierno pretende integrar toda la oferta nacional para ofrecerla al turista a través de medios digitales. El objetivo es que el viajero pueda personalizar su experiencia en el destino.

«Vamos a desarrollar una solución que hable con el turista, que le diga lo que puede hacer, cómo hacerlo, etc, y todo generando datos para las empresas y para el destino, saber de dónde viene, condiciones, si gasta, dónde lo hace, etc», ha explicado Valdés.

En este punto, ha anunciado que la secretaría lanzará una «carta abierta de llamamiento a todo el sector» para la creación de un gran espacio de dato común (Industrial Data Space) que permitirá a todas las empresas compartir los datos que procesan a diario «en un espacio seguro que aplicará Inteligencia Artificial, Big Data o 'machine learning' para mejorar la actividad del sector».

Desde la secretaría reconocen que todo esto solo será posible si, al mismo tiempo, se desarrollan las competencias digitales de los trabajadores turísticos en materias clave como la gestión del dato, las redes sociales, el marketing digital o la sostenibilidad en la gestión de la empresa.

Del mismo modo, los expertos advirtieron durante el debate de que los modelos de inteligencia artificial requieren un ejercicio importante de responsabilidad. Y no solo para trasladar estas nuevas tecnologías a los empresarios del sector, muchos de ellos pymes y autónomos. También para centrarse en la calidad de los datos ya que, según han insistido los ponentes, «no podemos perder el foco de que toda esta tecnología debe implicar un servicio para la sociedad porque si no, no servirá para nada».