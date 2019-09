La OCU desaconseja comprar pisos sobre plano ante la posibilidad de una nueva crisis del ladrillo Fotolia Recomienda a los posibles compradores buscar una vivienda similar ya construida que sea posible visitar EL COMERCIO Jueves, 26 septiembre 2019, 17:59

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recomienda no comprar vivienda sobre plano y la desaconseja especialmente cuando no existe licencia de obras, hay falta de transparencia en los compromisos o los contratos contienen cláusulas abusivas. Así lo ha señalado en un comunicado donde ha advertido de los riesgos que conlleva este tipo de compra, como una posible nueva crisis en el mercado inmobiliario. Por ello, ha instado a los usuarios a buscar una vivienda similar ya construida que sea posible visitar.

En esta línea, ha advertido de que, además, en muchas ocasiones estas viviendas usadas tienen incluso un precio inferior a las que se ofertan sobre plano.

La OCU ha señalado que la vivienda nueva suele responder a criterios constructivos modernos, con estándares de materiales e instalaciones acordes al Código Técnico de la Edificación, mejor aislamiento y eficiencia energética y suelen permitir también el pago escalonado.

Sin embargo, ha advertido de que las viviendas sobre plano también cuentan con numerosos inconvenientes que se deben tener en cuenta, especialmente por los riesgos que conllevan, entre los que destacan los incumplimientos, retrasos (que no llegue a construirse o no responda a lo pactado, con el riesgo para el comprador de perder las cantidades anticipadas), o las posibles dificultades económicas (no poder acceder a la hipoteca llegado el momento, prohibición de vender la vivienda a un tercero hasta la firma de la escritura o una posible caída del mercado que convierta la compra en antieconómica).

De hecho, la OCU ha recordado cómo la anterior crisis económica generó problemas a compradores que vieron quebrar la promotora de su vivienda y perdieron su casa y su dinero o, en el mejor de los casos, sufrieron retrasos de varios años.

Además, la organización ha destacado también que el riesgo y la incertidumbre aumentan en el caso de las viviendas sobre plano en régimen de cooperativa, especialmente en cuanto a los plazos, planos, materiales y coste final, que suele verse incrementado.

Recomendaciones a tener en cuenta

Por todo ello, la OCU ha enumerado una serie de recomendaciones para aquellos que piensen en comprar un piso sobre plano:

-Pide y revisa cuidadosamente los contratos: la falta de transparencia o la presencia de cláusulas abusivas debería desaconsejar la compra.

-Antes de dar la señal, infórmate bien sobre las especificaciones de la vivienda, precio, pagos, plazo, documentos.

-Conserva toda la documentación recibida sobre la promoción, incluidos los folletos y la publicida. Ten en cuenta que tienen valor contractual y sirven para reclamar.

-El plazo de entrega de la vivienda debe estar bien definido: no aceptes cláusulas de exoneración de responsabilidad por retrasos «ajenos a la promotora».

-Revisa las consecuencias en caso de incumplimiento, que pueden no ser recíprocas: si incumple el promotor apenas es penalizado, pero si es el comprador, puede perder mucho dinero.

-Haz todos los pagos en la cuenta indicada por el promotor, dejando constancia. Exige el certificado individual de seguro o aval de las sumas avanzadas.

-La entrega de la vivienda debe hacerse una vez obtenido el certificado final de obra y la licencia de primera ocupación. No firmes la escritura hasta que no este todo listo (la promotora no puede obligarte).

-Revisa todo bien cuando te entreguen la casa.

-Recuerda que tu casa nueva tiene garantía: los plazos legales de garantía son de un año para defectos de acabado, tres años para los de habitabilidad y diez años para defectos estructurales.

-Si el retraso en la entrega es un hecho, actúa. Y si la solución es la resolución de la compraventa, el plazo para reclamar la devolución de las sumas anticipadas en la compra de viveinda sobre plano es de 2 años.