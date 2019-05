Elecciones en Asturias 26M: Juan Vázquez se desmarca de la línea oficial de Ciudadanos y se abre a pactar con el PSOE El cabeza de lista de Ciudadanos en Asturias, Juan Vázquez El candidato reivindica su independencia y se alinea con Manuel Valls frente a las tesis de Albert Rivera ANDRÉS SUÁREZ Gijón Viernes, 31 mayo 2019, 13:42

Si alguien dudaba de que Juan Vázquez no era un candidato al uso, esta mañana quedó meridianamente claro. En una comparecencia previa a la reunión del futuro grupo parlamentario de Ciudadanos, Vázquez se desmarcó de la línea oficial que marca la dirección nacional del partido naranja, que pone enormes restricciones a los acuerdos con el PSOE, y abrió la puerta a llegar a pactos con los socialistas asturianos y con Adrián Barbón para dar «estabilidad» al Principado.

Vázquez dejó abiertos todos los escenarios, a la espera del diálogo, y por tanto a priori no cerró las puertas a ninguno, desde los acuerdos estables hasta los apoyos puntuales en temas que consideró claves como la dinamización económica, las políticas sociales o las medidas de regeneración democrática. Siempre, eso sí, que se atiendan las prioridades que en estas materias recogía el programa electoral de Ciudadanos.

Pero el ex rector fue más allá. Y aunque dijo no querer erigirse en «verso suelto» en el seno de Ciudadanos, sí reivindicó sin tapujos su «independencia». Una independencia que exhibió de inmediato al identificarse con las políticas y los planteamientos que defiende el candidato de Ciudadanos a la alcaldía de Barcelona, el ex primer ministro francés Manuel Valls, y que colisionan directamente con los postulados que desde Madrid traza la cúpula nacional de Albert Rivera.