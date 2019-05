Tensión en la noche electoral del PP Miércoles, 29 mayo 2019, 01:01

Las diferencias entre Mercedes Fernández y Teresa Mallada quedaron patentes en la noche electoral, cuando la presidenta del partido ni tan siquiera permaneció hasta el final del recuento en el equipamiento hotelero convertido en cuartel general del PP. No se dejaron ver juntas en ningún momento ante los medios de comunicación y solo coincidieron unos minutos cuando la presidenta accedió a la sala donde Mallada y su equipo seguían el escrutinio. Sin embargo, cuentan quienes se encontraban allí que no fue bien recibida por parte de la ya diputada. Todo lo contrario. Las recriminaciones de Mallada se escuchaban desde fuera. Tras el desencuentro Fernández abandonó la sala, y el hotel. No se quedó para la foto final.