Ana Locking: «El problema de los políticos es el exceso de testosterona»

Gloria Salgado Madrid Viernes, 1 de noviembre 2019 | Actualizado 07/11/2019 08:17h. Comenta Compartir

Ana Locking (Ana González Rodríguez, Toledo, 1970) solo da puntadas con hilo. Diseñadora, artista y fotógrafa, lleva media vida haciendo trajes. Y a medida. Consagrada en la pasarela, puede presumir de ser de las pocas que han vestido de largo a la Reina. Pisa fuerte y dice las cosas muy claras. El 10-N, elecciones.

-¿Cree que habrá Gobierno después del 10-N o persistirá el bloqueo político?

-No me gusta ser pesimista, pero, según lo que indican las diferentes encuestas y teniendo en cuenta que los líderes políticos no han cambiado en ninguna de las formaciones, sinceramente lo veo muy complicado, aunque Albert Rivera siempre nos sorprende con sus giros inesperados de guión.

-¿Quién cree que va a ganar las elecciones?

-Ganarlas creo que el PSOE, aunque tiene muy difícil volver a mover a todo el electorado de centro-izquierda que se ha desencantado, y que es menos fiel a la hora de volver a votar que el conservador, ya lo vimos en las municipales y seguramente ocurra lo mismo. De todas formas, una cosa es quién gane las elecciones y otra quién consiga formar gobierno.

-¿Por qué cree que los políticos de este país son incapaces de pactar?

-Creo que el problema es tan básico y primitivo como el exceso de testosterona y soberbia, demasiados machos queriendo ser el rey hegemónico de la manada. Está claro que vivimos un momento político de extremos y que el bipartidismo ha dejado de ser una realidad, pero precisamente por eso necesitamos políticos que sepan ceder y no querer el juguete sólo para ellos ya que acaba rompiéndose.

Ninguno ilusiona

-¿Considera que los partidos y sus líderes son un problema para España, como dice la encuesta del CIS?

-Como sociedad siembre vamos a culpar a un tercero de todos nuestros problemas, pero no se nos ha de olvidar que somos nosotros quienes elegimos a nuestros representantes parlamentarios y quienes normalizamos por ejemplo la corrupción instaurada en todos los partidos políticos. El problema actual es que no hay ningún partido ni líder político que a día de hoy ilusione al ciudadano, nos encontramos en un momento de votar el mal menor, y eso es un fracaso rotundo de nuestros políticos, creo que como sociedad necesitamos un 'Yes! We can!' que nos ilusione.

-¿Tiene solución a corto plazo el conflicto en Cataluña? ¿Cuál?

-El conflicto catalán es extremadamente complejo y hay una peso emocional tremendo. El que sea tan emocional lo hace muy visceral, y no creo que tener líderes incendiarios ayude. Lo que está claro es que esto va a ser una carrera de fondo y espero que haya un empate donde todos ganemos y nadie pierda.

-¿Qué medida considera que debería adoptar el nuevo Gobierno como prioridad?

-Ilusionar y generar nuevas expectativas, creo que nos encontramos en un momento como sociedad apático y gris. Los políticos nos piden que debemos hacer esfuerzos y en cierta manera resignarnos con lo que nos venga, ya sea la subida de la luz o bajada en la calidad de las contraprestaciones que nos da el estado a cambio del pago de nuestros impuestos. El mundo no se arregla con dos cambios y obviamente hay muchas medidas que se deben tomar de forma urgente en materia de empleo, ecología, estimulo económico, bienestar social. pero ninguna va a funcionar si se siguen aplicando de una forma convencional y arrogante, aumentando el pesimismo absoluto. Se que suena muy ingenuo pero creo sinceramente que es lo más importante.