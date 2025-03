Ciudadanos Gijón cree que a Rivera «le honra dimitir» tras el mal resultado electoral

EFE Lunes, 11 de noviembre 2019, 13:12 Comenta Compartir

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Gijón, José Carlos Fernández Sarasola, ha considerado este lunes que al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, «le honra» presentar su dimisión tras el mal resultado electoral y ha destacado que la formación naranja es el único partido que asume responsabilidades tras derrotas electorales.

Rivera ha presentado su dimisión ante la cúpula de su partido tras la debacle en las elecciones de este domingo, al perder 47 escaños en el Congreso y quedarse solo con diez.

«Le honra a mi presidente lo que ha hecho», ha considerado Fernández Sarasola, que ha respaldado la dimisión, lo «máximo» que se puede hacer en un partido para asumir responsabilidades.

Fernández Sarasola ha afirmado que ante la división que han mostrado los resultados electorales Ciudadanos «más que nunca es un partido necesario» y ha apostado por seguir avanzando y trabajando por los españoles.

A su juicio, lo que ha pasado en Asturias, donde Cs ha logrado tan solo el 6,66 por ciento de los votos frente al 16,71 por ciento de las elecciones del 28 de abril y ha perdido a su único diputado en el Congreso, es un «arrastre de lo que ha pasado en toda España» porque «los asturianos han votado en clave nacional».

También ha desvinculado la bajada sufrida en Gijón de un castigo a la labor de Cs en la ciudad y ha defendido que la caída se ha debido a que Gijón no ha sido ajena a los resultados nacionales.

No obstante, ha opinado que el mal resultado no se ha debido a los candidatos, sino a que la formación no ha explicado «de manera correcta» su discurso, por lo que ha visto necesario sentarse a analizar la situación para ver qué hay que cambiar.