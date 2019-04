PP y Ciudadanos unen fuerzas en un bronco debate a seis De izquierda a derecha: Irene Montero (Unidas Podemos), Aitor Esteban (PNV), Maria Jesús Montero (PSOE), Cayetana Álvarez de Toledo(PP), Inés Arrimadas (Ciudadanos) y Gabriel Rufian (ERC), antes del debate electora. / Efe Cataluña y el feminismo elevaron la tensión del encuentro, que tuvo a Cayetana Álvarez de Toledo como protagonista indiscutible MARÍA EUGENIA ALONSO Madrid Miércoles, 17 abril 2019, 01:01

La quinta jornada de la campaña electoral ha finalizado con un tenso debate entre los segundos espadas de las seis fuerzas con grupo propio en el Congreso en la última legislatura. Dos horas de rifirrafe en el que PP y Ciudadanos han hecho frente común contra el PSOE y sus políticas y en las que las posibles alianzas postelectorales han sobrevolado en todo momento el plató de Prado del Rey.

La número uno de Ciudadanos por Barcelona, Inés Arrimadas, ha vuelto a tender la mano a los populares para desalojar a Sánchez de la Moncloa. Un ofrecimiento al que la candidata del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, no ha respondido de forma directa aunque en numerosas ocasiones ha recurrido a Andalucía como ejemplo del modelo de gobierno que quieren para España.

De frente, la representante del PSOE, María Jesús Montero, ha esquivado los continúos ataques de Unidas Podemos y Esquerra sobre con quién se sentaran a negociar los socialistas tras las elecciones del 28 de abril. «¿Pactarán con Ciudadanos?», ha sido la coletilla de Gabriel Rufián, mientras Arrimadas le llamaba a la calma. «Tranquilo que no», ha insistido la dirigente liberal, confirmando nuevamente que aunque los números den en Ciudadanos no están dispuestos a sumar.

Los duelos más duros se han producido a cuenta del desafío independentista y la posibilidad de indultar a los políticos presos si son condenados por el Tribunal Supremo, pero también con otros asuntos como el feminismo.

La número uno del PP por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo, ha criticado el programa electoral del PSOE por incluir la reforma del Código Penal para cambiar el concepto de consentimiento en la libertad sexual y que «si una mujer no dice que sí, todo lo demás es no». «¿Si no es sí, también es no? ¿El silencio también es no? ¿Seguro que ustedes dicen que sí hasta el final?», ha insistido Álvarez de Toledo, que ha cuestionado esa reforma penal y ha asegurado que el feminismo se ha convertido en un «enfrentamiento absurdo entre hombres y mujeres».

Era el primer gran duelo televisado del 28-A, previo al que tendrán los líderes de los uatro principales partidos el martes que viene en Atresmedia, después de que la Junta Electoral Central haya retirado a Vox.