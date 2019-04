Las claves de la encuesta en las comunidades autónomas

Andalucía El PSOE avanza mientras Cs y Vox restan votos a PP

El empate técnico entre la izquierda y la derecha se mantiene, pero con cambios significativos en esta segunda oleada de la encuesta de GAD3. El PSOE sigue avanzando y ganaría un diputado más, que le quitaría a Unidas Podemos. En los partidos de derecha, la campaña se ha traducido en un significativo aumento de Vox (de 5 a 8 escaños) y de Ciudadanos (de 7 a 10) a costa del PP (de 18 a 12).

Aragón El PP se deja tres diputados en favor de PSOE y Vox

Batacazo del PP en Aragón, donde perdería la mitad de los escaños que logró en 2016, al pasar de seis diputados a solo tres. La caída de los conservadores la amortiza el PSOE, que de los cuatro diputados de las anteriores generales subiría hasta los siete. Vox es el otro partido que se haría con uno de los asientos que pierde el PP en la Cámara baja. Unidas Podemos pasa de dos escaños a uno.

Asturias Los socialistas ganan con un electorado muy fragmentado

El PSOE ganaría con claridad y obtendría entre dos y tres escaños, por delante de una coalición de PP y Foro que se movería entre uno y dos y del resto de formaciones en liza, que lograrían un parlamentario cada una: Ciudadanos, Podemos y Vox. La encuesta pronostica que un escaño 'baila' entre el PSOE y PP-Foro. En porcentaje, los socialistas superan en once puntos a la coalición de la derecha.

Baleares Ocho escaños repartidos entre los cinco partidos

Representación muy repartida en Baleares, donde las cinco principales fuerzas políticas obtendrían al menos uno de los ocho escaños que se reparten en el archipiélago. El PP cedería la primera posición a los socialistas, que se llevarían tres diputados por dos de los conservadores. Unidas Podemos, Ciudadanos y Vox obtendrían cada uno un representante en el Congreso.

Canarias El PSOE da la vuelta a los resultados de 2016

Las Islas Canarias tampoco se resisten al vuelco electoral a favor del PSOE y en detrimento del PP. Los socialistas pasarían el 28-A de tener tres diputados junto a su socio de Nueva Canarias a los 6, mientras que los populares caerían dos y se quedarían en cuatro. Ciudadanos sería la tercera fuerza al lograr tres actas. Coalición Canaria lograría otra para Ana Oramas.

Cantabria

El PP se acerca al PSOE y el PRC se queda fuera

El PP ha logrado recortar la distancia con el PSOE en Cantabria y situarse a dos puntos en intención de voto. Ambos partidos lograrían, cada uno, dos escaños de los cinco que se reparten. El quinto se lo disputan Ciudadanos y Vox, con una ligera ventaja para la formación de Rivera. Unidas Podemos perdería el sillón que logró en 2016 y el Partido Regionalista no obtendría representación en Madrid.

Castilla-La Mancha Vox irrumpe con fuerza a costa de los populares

El PP se deja hasta cinco diputados en Castilla-La Mancha y se quedaría con tan solo siete tras las generales. Como consuelo, los populares logran casi el empate con el PSOE, que de los siete escaños que tenía esta legislatura pasa a ocho. Vox irrumpe con fuerza en esta comunidad autónoma al tener opciones de lograr hasta tres representantes en la Cámara baja.

Castilla y León Los populares sufren en su caladero y Podemos se hunde

El PP se enfrenta a la peor de sus pesadillas en Castilla y León. La formación sufre en la encuesta, que le otorga entre 11 y 14 diputados (18 en 2016), un paisaje incluso peor que el del sondeo de marzo (de 14 a 16). El voto perdido por el PP se deriva hacia Ciudadanos y Vox. Podemos, en caída libre, perdería sus tres representantes, que asume el PSOE como partido más votado, con entre 12 y 15 diputados.

Cataluña El PSC mantiene su liderazgo en la pugna con ERC

La resurrección de los socialistas catalanes augura una lucha intensa con Esquerra Republicana por ser la primera fuerza política en Cataluña. Según la encuesta de GAD3, el PSC alcanzaría los 17 diputados, un resultado que le acerca a sus mejores momentos electorales en una comunidad autónoma que apuntaló junto a Andalucía cada una de sus victorias electorales del pasado. Los republicanos se quedarían en 13 representantes, si bien se consolidan como primera opción independentista ante un Junts per Catalunya que se queda en tan solo cuatro. La lista apadrinada por Carles Puigdemont corre peligro de caer en la irrelevancia, lo que amenazaría con abrir una guerra interna en la antigua Convergència. Por contra, un buen resultado de Esquerra podría convertir a esta formación en socio indispensable de un futuro Ejecutivo de Pedro Sánchez. De momento Oriol Junqueras ya ha adelantado que no impondrá líneas rojas a cambio de apoyar la investidura del candidato socialista. Ciudadanos estaría en el camino de la decepción. Los liberales fueron los más votados en las últimas autonómicas, pero el 28-A se quedaría en los cinco escaños que ya obtuvo en 2016. No le va mejor a Unidas Podemos, que de partido más votado en las anteriores generales sería ahora el tercero o cuarto, con los mismos cinco diputados que los de Albert Rivera.

El efecto Cayetana Álvarez de Toledo comienza a sentirse en el PP. Y lo hace para bien. Los populares estarían en disposición de lograr dos representantes, cuando en precampaña se temía incluso que se quedasen en blanco en la comunidad autónoma que más escaños reparte tras Andalucía. Vox no obtendría ningún diputado.

Ceuta y Melilla Vox amenaza al PP en las ciudades autónomas

El PP podría llegar al extremo de perder el único escaño que se otorga en Ceuta y que por historia era ya casi de su propiedad de antemano. Y en esta ocasión no sería el PSOE el beneficiado, sino la formación de Santiago Abascal. Y es que el discurso de la ultraderecha parecer haber calado en una parte importante del electorado de la ciudad norteafricana. En Melilla, el partido conservador sí que lograría mantener su actual diputado.

C. Valenciana Triunfo claro del PSOE y duro revés para el PP

El PSOE ganaría las generales con claridad y doblaría el número de escaños de 2016. Los socialistas superarían al PP, que perdería el liderazgo después de tres décadas y volvería al resultado de 1989. Ciudadanos se estanca, incluso perdería un escaño, y Vox irrumpe con fuerza. El éxito de los socialistas es proporcional a la caída de Compromís y Unidas Podemos.

Extremadura El PSOE recupera su hegemonía en los dos territorios

El PSOE lograría la victoria en las dos provincias extremeñas, lo que supone voltear los resultados de 2016. Obtendría 5 de los 10 escaños, debido en parte al descenso de Unidas Podemos que en las anteriores elecciones. La caída del PP sería importante, aunque se mantiene la incógnita respecto a qué partidos se aprovecharán de su retroceso: Ciudadanos roza el diputado y Vox podría alcanzar dos.

Galicia Los populares también pierden en su feudo histórico

Los populares ni siquiera aguantan el tirón del PSOE en uno de sus feudos históricos y donde cuentan con la única mayoría absoluta en un parlamento autonómico. Los socialistas se imponen con diez escaños frente a los nueve de los conservadores. Unidas Podemos paga su ruptura con En Marea y pierde tres de las cinco actas que sumó en las anteriores generales.

La Rioja El PSOE supera al PP por primera vez desde 1986

El PSOE superaría por primera al PP vez desde las generales de 1986, repartiéndose los cuatro diputados. Los socialistas siguen al alza en la intención de voto, pasando del 31% al 36% en el último mes, mientras los populares operan una recuperación que, sin embargo, aún les deja en segunda plaza. El mayor damnificado es Vox, que pierde cuatro puntos; Podemos se deja uno y Cs se mantiene en el 14%.

Madrid El PP pierde uno de sus principales graneros de votos

Los 37 escaños en juego en la Comunidad de Madrid estarán muy repartidos entre las cinco principales fuerzas políticas, según el sondeo de GAD3. Los socialistas serían la fuerza más votada y escalarían desde sus siete diputados actuales hasta los 11. Es un gran resultado en una región donde el PSOE ha sufrido severas derrotas en los últimos años. El gran damnificado en estas elecciones sería el PP, que Gobierna esta comunidad autónoma desde 1995 y la convirtió desde entonces en uno de sus principales granero de votos. Ya no será así. Los populares se desploman hasta los nueve escaños, frente a los 15 que cosecharon en 2016. La sangría les llega a los conservadores por sus dos flancos. Además de la subida de los socialistas, Ciudadanos obtendría un diputado más de los que tenía, al pasar a 7. Por la derecha el correctivo a la formación de Pablo Casado es aún más duro, si cabe. Vox se llevaría hasta cinco diputados, y haría de la Comunidad de Madrid su principal bastión solo por detrás de Andalucía.

Unidas Podemos también retrocede y perdería tres de sus representantes para quedarse en cinco. Los de Iglesias pasarían de segunda a cuarta o quinta fuerza política. Queda la incógnita de si el Pacma logra finalmente un acta por esta circunscripción, que es en la que más posibilidades tienen los animalistas junto a Valencia y Barcelona.

El resultado de las generales será la antesala de las autonómicas del 26 de mayo. En esas elecciones el PP se jugará su hegemonía. Lo hará ademas en unos comicios polarizados al máximo. En las urnas se medirán hasta seis fuerzas. PSOE, Podemos y Más Madrid formarán el bloque de la izquierda, mientras que PP, Ciudadanos y Vox el de la derecha.

Región de Murcia El PP resiste, pero baja 20 puntos y se deja dos escaños

El secretario general del PP, Teodoro García Egea, sería el ganador de las elecciones generales en Murcia, donde obtendría 3 escaños y un 26% de los votos, frente a los 2 diputados y el 24% del PSOE. No obstante, el PP perdería dos escaños y bajaría veinte puntos. Vox se consolidaría como tercera fuerza política, al conseguir dos diputados y superar a Cs y Unidas Podemos, que obtendrían uno cada uno.

Navarra La alianza conservadora no puede con el PSOE

La alianza de centro derecha entre UPN, PP y Ciudadanos no puede tampoco con el PSOE. La coalición y los socialistas se llevarían cada uno dos de los cinco escaños que se reparten en esta comunidad. El restante sería para Unidas Podemos que cede uno de sus dos diputados en favor del PSOE. Vox paga su defensa del centralismo y no obtendría botín alguno en Navarra.

País Vasco El PNV resiste el empuje de los socialistas

El PNV será la formación más votada aunque podría empatar en escaños con un PSE al alza. Unidas Podemos, ganador en los comicios de 2016 en Euskadi, baja de seis a tres diputados. Tampoco se vislumbra un buen resultado para el PP que podría perder su escaño en Álava, al que aspira el exalcalde de Vitoria Javier Maroto. Ciudadanos y Vox no obtendrían representación.