Figaredo pide acabar con los «vagos y chupopteros que viven de subvenciones» Los candidatos de Vox ofrecieron un mitin en Salinas. / OMAR ANTUÑA S. GONZÁLEZ SALINAS. Viernes, 26 abril 2019, 05:07

Vox celebró ayer su penúltimo acto de campaña en Salinas, en Castrillón. Lo hizo en el salón de actos del antiguo instituto de la localidad, que estaba prácticamente lleno. José María Figaredo, candidato al Congreso de los Diputados, estuvo acompañado del candidato local, Alberto García, y de Joaquín García, coordinador del partido en el concejo.

Figaredo aprovechó para pedir el voto a los castrillonenses para «acabar con la banda de vagos y chupopteros que viven de subvenciones, como los socialistas». Una arenga que fue recibida con aplausos por el público, que no dudó tampoco en apoyar la crítica del candidato a la política educativa y de familia propuesta por los partidos de izquierdas y «a veces de Ciudadanos», a los que afeó que, en vez de ayudar a las familias, apuesten por los 'lobbys' gays que quieren enseñar a nuestros hijos a masturbarse en el colegio».

Criticaron también los ataques sufridos en diferentes actos, especialmente en el campus del Milán de Oviedo. «Cada vez que Vox monta una mesa informativa salimos apedreados, pero luego los fachas somos nosotros», recalcó el candidato. La unidad nacional fue otro de los temas principales del acto. «Hay que recortar en organismos autonómicos que nos están drenando por estar llenos de enchufados», dijo Figaredo antes de despedirse animando a sus afiliados. «Vemos el apoyo, no os creáis las encuestas que dicen que un 40% de la gente no sabe qué va a votar, eso no es fiable», dijo.