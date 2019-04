Sofía Castañón, de Unidas Podemos, apuesta por un «horizonte verde» para crear empleo Sofía Castañón, durante el acto de este jueves en Mieres. / J. M. Pardo La lista que encabeza Sofía Castañón defiende el regreso del talento a Asturias: «Se formaron en la escuela pública aquí, y ahora están combatiendo el cambio climático en Alemania, en vez de el Xixón o en Avilés» EUROPA PRESS Jueves, 11 abril 2019, 20:36

Unidas Podemos ha iniciado este jueves su campaña política de cara a las elecciones generales en Mieres presentándose como la fuerza política de «voto útil» para las familias trabajadoras, las clases populares y la mayoría social. La coalición, formada por Podemos, IU y Equo, ha realizado una pegada simbólica de carteles frente al Campus de Barredo, algo que ha destacado la cabeza de cartel de esta formación, Sofía Castañón. La candidata al Congreso de los Diputados ha aprovechado para hablar de la «España vaciada» debido a «cuatro décadas de negligencia política, falta de políticas públicas» y una falta de «apuesta por el territorio».

Durante su intervención ha adelantado una de las propuestas del programa electoral de la formación, que es la «apuesta por un horizonte verde» con el que crearían en «todo el Estado un millón de puestos de trabajo». Para ello es necesario, según ha dicho, el retorno del «talento emigrado». «Tiene que volver el talento, se formaron en la escuela pública aquí, y ahora están combatiendo el cambio climático en Alemania, en vez de el Xixón o en Avilés».

Por su parte, el número dos, Juan Ponte ha señalado que sin industria «Asturias no tiene futuro», y ha apuntado que Mieres «es una de las zonas más castigadas». Ha recordado que aún hay 213 millones de euros de fondos mineros que «se deben».

Ponte ha asegurado que «todos estos años hemos demostrado que somos la única fuerza política que no se ha dejado domesticar ni doblegar ante las minorías privilegiadas, ante los intereses de los poderosos, algo que no pueden decir las derechas cada vez más antidemocráticas y autoritarias en su afán de recortar derechos sociales y conquistas históricas económicas de la clase obrera». Para el candidato al Congreso es algo que «no pide decir el partido socialista, que si no le ponemos remedio se deja doblegar por los intereses de las minorías privilegiadas cumpliendo un programa neoliberal que consiste en ser fuerte con los que menos tienen y débil con los fuertes».

Por su parte, la candidata al Senado, Mar García, ha querido poner en valor la institución del senado que «ha sido bastante devaluada en los últimos años, y hemos visto como no ha hecho el trabajo que debería hacer. Me gustaría volver a sentir que es una cámara de verdadera representación territorial y poner los problemas de Asturias en el centro del tablero».