«Viendo el resultado, debimos aplicar el 155 de forma más estricta e intensa» El candidato de la coalición PP-Foro Ramón García Cañal. / DAMIÁN ARIENZA Ramón García Cañal | Candidato del PP al Senado por Asturias «Una vez que se deciden las candidaturas todos tienen que remar para tirar hacia delante o, al menos, no estorbar» ÓSCAR PANDIELLO GIJÓN. Viernes, 19 abril 2019, 05:08

En lo que se refiere al mundo de la política, pocas paradas le quedan por conocer a José Ramón García Cañal (Oviedo, 1957). Diputado y vicepresidente en la Junta General y vicepresidente del Ejecutivo asturiano en la época de Sergio Marqués, durante los últimos tres años ha cambiado los asuntos autonómicos por otros de calado nacional como diputado en el Congreso. Ahora concurre al 28-A como cabeza de lista de la coalición PP-Foro al Senado. Una cámara donde el encaje territorial, reconoce, será uno de los asuntos clave durante la legislatura.

-¿Cómo llega la coalición al sprint final de la campaña?

-Vamos a por todas, a sacar los tres senadores de nuevo. Todas las elecciones son muy importantes pero aquí hay dos aspectos importantes que tenemos que defender desde la coalición. El primero, el tema territorial y la unidad de España, sobre todo teniendo en cuenta el golpe de Estado que se ha tratado de dar desde Cataluña y que atenta contra la igualdad de los españoles. Por otra parte, es necesario continuar con las reformas para mantener la economía.

-¿Temen que la expectación que está suscitando Vox pueda repercutirles negativamente en las urnas?

-Hay un hecho claro. Aquel voto que no se da a Sánchez debe concentrarse en el PP, ya que si no se beneficiará a los socialistas de forma inevitable. En 2015 surgió el populismo de Podemos ofreciendo soluciones sencillas a problemas muy complejos. Ahora han aparecido por la derecha otras soluciones del mismo estilo: entran muy bien por la oreja pero luego llevarlas a la práctica es imposible.

-Más allá de las amenazas externas, quizás el mayor rival del PP en Asturias sea la marejada interna del propio partido.

-Las crisis a la hora de formar listas electorales siempre se han producido. Llevo más de 40 años en este partido y desde el 77 he visto de todo. Siempre se han producido disputas y la ambición política es legítima y buena. Eso sí, una vez confeccionados los órganos debe haber una jerarquía y una disciplina que se aplique. A nuestro electorado no le gustan estas cosas, claro, pero la experiencia nos dice que una vez que se hacen las listas y estamos todos en el mismo barco no hay problema a largo plazo. Una vez que se deciden las candidaturas todos tienen que trabajar para tirar hacia delante o, al menos, no estorbar.

-¿Hay que replantear el Senado?

-La mayoría de los países de la UE tienen su Senado. En estos tres años y medio que estuve en el Congreso pude comprobar que, sobre todo con gobiernos en minoría, las segundas lecturas del Senado son importantes para que haya mejores leyes. También es interesante el tema del seguimiento y control del Gobierno. Y en este último año y medio el conflicto catalán también pasó por el Senado, encargado de ejecutar el 155.

-Ya que me habla del 155, ¿la aplicación en su momento del artículo fue la que necesitaba la situación política del país?

-Viendo los resultados todo da a entender que debimos aplicarlo de una manera más estricta e intensa de la que la que se aplicó. Y probablemente de una forma más larga, no solo con la convocatoria de unas elecciones que no resolvieron prácticamente nada. Ahora algunos planteamos que hay que actuar sobre aspectos preocupantes como los medios de comunicación públicos o la educación.

-¿Es suficiente el estatuto de las electrointensivas?

-Estamos ante una política energética disparatada del Gobierno de Sánchez. Sus perspectivas para 2019 van más allá de las europeas para 2030. Y esto afecta a toda España pero a Asturias doblemente. Por muchas renovables que se instalen tiene que haber energías de respaldo, ya que las renovables tienen discontinuidad.