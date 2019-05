Cae la candidatura de Imagina Mieres por su vinculación con los pasquines Menéndez, en el centro, cuando se presentó la candidatura de Imagina Mieres. / J. M. PARDO El líder de la agrupación afirma que los autores de las difamaciones contra el alcalde eran dos colaboradores «incontrolados» ALEJANDRO FUENTE MIERES. Sábado, 11 mayo 2019, 08:05

El candidato a la Alcaldía de la formación Imagina Mieres, Juan José Menéndez, anunció ayer que se aparta de la carrera electoral. El motivo, explicaba, es que hay indicios de que dos de sus colaboradores hayan participado en la campaña de difamación contra el regidor, Aníbal Vázquez (IU), con pasquines. Menéndez, no obstante, quiso desvincular el proyecto político que encabezaba de esta acción «incontrolada» que supuestamente habrían perpetrado dos personas que ya están identificadas. «Uno de ellos iba como suplente de la lista y una segunda persona ni siquiera estaba en la candidatura; pero han dinamitando el proyecto que iniciamos con mucha ilusión», señalaba.

¿Va a continuar la formación? Menéndez considera que esta ya está acabada con su retirada y con la decisión que le ha anunciado su número dos, la abogada Olga Álvarez, de abandonar el proyecto; ambos fueron compañeros de gobierno en el primer mandato de Aníbal Vázquez: «La verdad es que es un día triste porque iniciamos este proyecto político con ganas de trabajar por el concejo».

Fue el pasado martes 30 de abril cuando todo el concejo apareció inundado de pasquines acusando al regidor de cobrar un sueldo de 1.500 euros al mes en negro. La respuesta del afectado no se hizo esperar; el pasado 2 de mayo Vázquez acudió a la comisaría de la Policía Nacional a interponer una denuncia por estos hechos: «Es algo que no se puede dejar pasar, no es normal en democracia; me parece una auténtica barbaridad». El regidor afirmaba que se encuentra bien, pero puso el acento en que es la familia la que lo sufre. «Ellos saben que pasan cosas cuando uno está en política, pero no esto. No recuerdo que haya pasado algo en el municipio a este nivel. Había una clara intencionalidad de deteriorar el único patrimonio que tengo, que es mi honestidad y honradez, y tratar de influir en las elecciones municipales. Confío en que no logren ni una cosa ni la otra», destacó.

Aníbal Vázquez no quiso ayer hablar sobre la decisión de su antiguo compañero de gobierno local y quien iba a ser su contrincante en estas elecciones del próximo día 26. Lo que sí quiso es agradecer la labor de la Policía Nacional que ha logrado esclarecer, al menos, la autoría material de esta acción de difamación. Todo apunta a que se trata de un antiguo miembro de Somos que se unió a la candidatura de Imagina Mieres y su novia.

No obstante, la investigación prosigue y se quiere asegurar que no haya más personas implicadas en esta polémica que ha protagonizado el inicio de la campaña electoral.