La despoblación y el empleo centran el debate a cuatro en Mieres Los cuatro candidatos en el debate de ayer. / JUAN CARLOS ROMÁN Los candidatos de IU, PSOE, PP y Podemos coinciden en señalar al campus de Barredo como eje principal de desarrollo en el concejo ALEJANDRO FUENTE MIERES. Jueves, 16 mayo 2019, 03:30

El nuevo centro cultural de Mieres fue el escenario en el que se celebró el debate de los candidatos a la Alcaldía; cuatro cabezas de lista que se corresponden con las formaciones que, en la actualidad, tienen representación en el Ayuntamiento. De este modo, participaron, ayer por la tarde el alcalde Aníbal Vázquez de Izquierda Unida; la aspirante del PSOE, Gloria Muñoz; el del PP, Fernando Hernández; y la de Podemos, Patricia García. Fueron varios los temas que se abordaron pero sin duda fueron el empleo y el despoblamiento las mayores preocupaciones. Coincidieron en señalar al campus universitario de Barredo como eje fundamental para el desarrollo del concejo y para la creación de un nuevo tejido empresarial basado en la investigación y en el conocimiento.

La encargada de abrir el turno de intervenciones fue la socialista Gloria Muñoz; reivindicó que su formación es «un partido de gobierno ya que no solo señala a los problemas, sino que también propone soluciones». En ese sentido, apuntó a que es preciso apostar por una reactivación económica del territorio, con «una transformación tecnológica e innovación en la actual transición energética justa», calificó al cambio de modelo que experimentan las comarcas mineras. Destacó como ejes fundamentales el citado campus universitario que tendría que actuar junto con el futuro centro tecnológico de Figaredo por el que trabaja el Principado, dijo. «Empleo y una vivienda asequible son necesarios para fijar población».

Por su parte, Fernando Hernández, del PP, afirmó que es preciso «salir a buscar a las empresas para que se implanten en el municipio». Criticó que Asturias es un mal ejemplo en este sentido, ya que no es capaz de atraer inversiones de firmas extrajeras, como sí se hace en el resto del país. No obstante, advirtió de que ya no van a llegar compañía que vayan a crear 4.000 empleos; «vendrán las que contraten a diez, quince o veinte personas». La solución de los populares es bajar impuestos para hacer más atractivo el concejo.

Herencia recibida

El siguiente turno en el debate -organizado por Radio Mieres-Cadena Cope- fue para Patricia García de Podemos. Señaló que es preciso dar contenido al campus universitario ya que ahora solo está ocupado al 25%. «Los fondos mineros tienen que servir para crear empleo, se tiene que desbloquear el polígono de Reicastro y podría convertirse en una zona logística ya que el AVE pasará a su lado».

El alcalde, Aníbal Vázquez, por IU, quiso recordar el trabajo que ha hecho en los últimos ocho años para reducir la deuda que era de 29 millones de euros en 2011. «Ahora estamos a cero». Dijo que con las cuentas saneadas ya se pueden afrontar inversiones y recordó que hay obras licitadas por un valor de cuatro millones de euros. También anunció la aprobación de otros seis millones más de forma inmediata. Tuvo ocasión de lanzar un dardo a la edil socialista; «lo que está claro es quien acceda a la Alcaldía tras las próximas elecciones municipales no se va a encontrar el concejo como lo encontramos nosotros», dijo recurriendo a la herencia recibida del anterior gobierno socialista ocho años después.

El regidor dijo que Mieres tiene capacidad para crecer y albergar grandes empresas, y puso a Thyssen como ejemplo de ello.