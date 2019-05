Ana Díaz denuncia ante la Guardia Civil a una concejala del PSOE por injurias graves la alcaldesa de Riosa, a la puerta del cuartel de Rubín. / ÁLEX PIÑA La alcaldesa de Riosa asegura que el contenido de un folleto que ha sido repartido por el concejo está lleno de acusaciones falsas y «absurdas» ALEJANDRO FUENTE RIOSA / OVIEDO. Viernes, 24 mayo 2019, 02:52

Visiblemente afectada, la alcaldesa de Riosa de Izquierda Unida estalla. Ana Díaz acudía ayer por la tarde al cuartel de la Guardia Civil de Rubín, en Oviedo, a presentar una denuncia contra la edil del PSOE y candidata de esta formación en las próximas elecciones municipales, Ana García. El motivo es el folleto que ha sido buzoneado en el concejpor los socialistas y que, según la regidora, contiene falsedades y graves injurias contra su persona y su gestión al frente del Ayuntamiento. El contenido del folleto ya fue adelantado por EL COMERCIO. Ya en la portada se puede leer a forma de titulares «trato de favor», «incumplimiento de contratos», «falsificación documental» o «prevaricación».

«Esto afecta a mucha gente, como a mi familia, que me ha pedido que lo deje porque esto no vale la pena. Pero esto solo consigue una cosa, que yo siga con más fuerza si cabe», dijo Díaz. Pidió a los socialistas que si tienen sospechas de que se esté cometiendo alguna ilegalidad en el seno del Consistorio «siempre pueden acudir a los tribunales, pero esto que han hecho es vergonzoso, porque lo que llaman folleto informativo está lleno de falsedades y de barbaridades absurdas», afirmaba la alcaldesa. «Desde el 15 de junio de 2015 hubo un acoso y derribo contra mi personas. Muchos vecinos me han llamado y se han solidarizado conmigo, incluso socialistas que dicen no sentirse representados por esta concejal».

La candidata del PSOE ya afirmó recientemente que los servicios jurídicos de su formación están analizando posibles irregularidades en el pago de dos facturas correspondientes a un mismo servicio, el de socorrismo en la piscina municipal, extremo que la alcaldesa niega.