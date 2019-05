«Vamos a crear un Langreo en el que la gente quiera vivir y trabajar» Carmen Arbesú, ayer en el distrito de La Felguera. / JUAN CARLOS ROMÁN La socialista considera que es posible «seguir avanzando» en la licitación de las obras del soterramiento, mientras se aprueba el convenio Carmen Arbesú Candidata del PSOE, la lista más votada a la Alcaldía MARTA VARELA LANGREO. Martes, 28 mayo 2019, 03:06

Es langreana de nacimiento y de vecindad. Abogada y profesora de solfeo y piano. Arropada por su familia y su partido se presentó como candidata socialista al Ayuntamiento de Langreo y ahora Carmen Arbesú tiene todas las papeletas para convertirse en alcaldesa. Literalmente. En la madrugada del lunes y tras un recuento de infarto, en el que el empate estuvo presente hasta última hora, los socialistas lograron nueve concejales, por ocho de la coalición Izquierda Unida-Podemos (Unidas por Llangréu). Arbesú lidera el partido más votado desde hace dos décadas

-Han conseguido nueve concejales, uno más que la coalición Unidas por Llangréu (IU-Somos).

-Hemos vuelto a ser el partido más votado por los langreanos. El PSOE han conseguido en torno a 1.300 votos más que en 2015, lo que supone un 8,5% más de apoyo de nuestros vecinos. Mientras la segunda formación política ha perdido uno de cada cuatro votantes respecto a hace cuatro años, lo que es lo mismo que 2.500 votos menos. Es decir, una pérdida de apoyos del 10,5%.

-¿Y sus datos son suficientes para recuperar la Alcaldía?

-Estamos muy satisfechos, convencidos de que nuestro mensaje ha calado en los vecinos, que han sabido valorar el trabajo que venimos desarrollando. Ha sido un trabajo pausado, ordenado y constante, y no de los últimos quince días deprisa y corriendo. La gente votó por el cambio, por otra manera de gobernar Langreo.

-Pero su ventaja no le permite se proclamada alcaldesa en primera convocatoria. ¿Se plantea llegar a acuerdos?

-Los socialistas nunca cerramos la puerta a nadie, siempre estaremos ahí para hablar y negociar por el bien de Langreo. En este caso, en principio no me planteo acuerdos, ya que puedo ser envestida en segunda vuelta como candidata de la fuerza política más votada. Tenemos mayoría suficiente para gobernar a corto plazo, sí tendremos que llegar a acuerdos puntuales, pero que no dañen el proyecto socialista.

-¿Con el equipo saliente también?

-Por supuesto, no cerraremos la puerta a nadie para construir un Langreo mejor. Somos conscientes de que tendremos una oposición firme.

-Tiene varios temas importantes sobre la mesa, como el soterramiento.

-Hace unos días yo misma, durante la visita del ministro Ábalos a Langreo, le pedí que mantuviese un compromiso firme y serio. Los langreanos nos merecemos que el tren circule por las vías soterrado. El ministro habló con las personas de la Plataforma que estuvieron planteando sus reivindicaciones, y parece que quedaron convencidos, porque recogieron la pancarta y se fueron. Ábalos ha logrado en estos meses avanzar con un compromiso que se ha encontrado con algún problema burocrático, pero que sigue adelante. Incluso se puede licitar la continuidad de la obra, mientras se avanza en la aprobación del convenio de la superestructura.

-¿Y el centro de lesionados de Barros, continúa adelante?

-Podemos decir que cada día se avanza en su apertura, el equipo directivo ya está trabajando. Todo está en fase de contratación y eso lleva respetar unos plazos legales.

-Con cinco alcaldes socialistas en la Mancomunidad, ¿habrá cambios en el tema del conservatorio?

-Es un asunto que nos preocupa, desde Langreo siempre hemos apostado por llegar a un acuerdo que conserve tanto los puestos de trabajo como que asegure el futuro del equipamiento, que, por cierto, nunca ha estado en peligro. Un buen acuerdo siempre es mejor que cualquier otra salida.

-¿Y qué más necesita Langreo?

-Pues muchas cosas que nos han ido transmitiendo los propios vecinos. Tenemos que prestar especial atención a los polígonos industriales, que estén adecuados para los empresarios y sus proyectos. Es necesario crear y mantener empleo. Además, el tema de la limpieza nos preocupa: vamos a construir un municipio atractivo en el que la gente quiera vivir y trabajar.