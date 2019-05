«En Parres es prioritaria la transparencia institucional» Silvia Alonso. / XUAN CUETO «Siempre hay que tener los acuerdos presentes y no se puede cerrar la puerta a acercamientos. Todo depende de la aritmética» Silvia Iglesias Candidata de Izquierda Unida a la Alcaldía de Parres G. POMARADA ARRIONDAS. Domingo, 12 mayo 2019, 05:11

Tras ejercer como 'número dos' de IU Parres en esta legislatura, Silvia Iglesias (Triongo, 1987) lidera por primera la candidatura de la formación. Cajera de supermercado de profesión y delegada de Servicios en Comisiones Obreras, pertenece también a la dirección del partido a nivel regional y se define como una persona «cien por cien implicada con Parres».

-El de Parres es uno de los tres ayuntamientos de la comarca en los que sigue teniendo representación IU, ¿pesa la responsabilidad de mantenerse?

-Claro, tenemos que llevar el peso de la organización e intentar colaborar activamente con el resto de organizaciones de la comarca. Estamos encantados y dispuestos a echar un capote allí donde haga falta.

-¿Cuáles deben ser las prioridades en Parres?

-Sobre todo la transparencia en las instituciones, que se empiece a recoger de manera activa las iniciativas de todas las asociaciones.

-Van a quedar sin ejecutar en esta legislatura grandes proyectos, como el de las inundaciones. ¿Plantean algún cambio?

-Como oposición aún no hemos podido acceder al proyecto contra las avenidas. No existe memoria en la oficina técnica ni a nivel regional, es un proyecto fantasma que muy difícilmente se va a poder impulsar. Desconocemos cómo está planteado, pero más que subir los muros y blindar estéticamente Arriondas, lo prioritario sería una intervención integral en el alcantarillado. En otros proyectos, como el de la plaza García Dory, hemos repetido que no estamos de acuerdo con esa obra ahora mismo, porque hay otras prioridades como el alumbrado público o la escuela de 0 a 3.

-¿Y cuáles son las urgencias que detectan en la zona rural?

-Igualar los servicios, los vecinos están pagando exactamente igual en todo el municipio y los que se prestan en la zona rural normalmente son deficientes, por ejemplo recogida de basuras o adecuación de caminos y alumbrado.

-Un tema muy en boga al hilo de la despoblación es el de internet. Sigue sin llegar la fibra óptica a todo el concejo, ¿qué se puede hacer desde la administración local?

-Ya en anteriores legislaturas se pudo acceder, gracias a la iniciativa de nuestro concejal Ramón Villar, a una subvención regional para implantar la fibra óptica en toda la villa de Arriondas. Esa subvención solo dio respuesta a algunas calles, no conseguimos aún averiguar el motivo. Es uno de los puntos que llevamos en el programa, recuperar las ayudas para implantar la fibra en Arriondas y mejoras de telecomunicaciones también en la zona rural.

-¿Qué propuestas lanzan en materia fiscal?

-La viñeta es una de las más altas del Oriente, la plusvalía está totalmente desfasada al alza y en el tema de ordenanzas fiscales, como la explotación del suelo público para hostelería, hay unos precios fuera de actualidad. Es necesario darle un repaso a la mayoría de ordenanzas.

-Un tema controvertido, las canoas del Sella. ¿Van a abrir el melón del ordenamiento del río?

-Hablar de ordenamiento es precipitado, lo que hay que iniciar es una mesa de negociación con los agentes implicados. Hay que hablar y escuchar a todo el mundo porque nos consta que desde las empresas de turismo activo hay propuestas muy buenas y que pueden dar solución a este, vamos a llamarle, debate.

-Han sido bastante críticos con el gobierno del PSOE, ¿caben pactos por la izquierda?

-Los acuerdos siempre hay que tenerlos presentes y no se pueden cerrar puertas a cambios de actitud o acercamientos. Todo depende de la aritmética.