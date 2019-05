«Hablaremos para garantizar el mejor gobierno para Oviedo pero sin prisa» Alfredo Canteli, junto a su hijo, y rodeado de su equipo brindando ayer por el resultado de los elecciones locales. / MARIO ROJAS El cabeza de lista de los populares se abre a negociaciones para garantizar la gobernabilidad de la ciudad tras su victoriaAlfredo Canteli Candidato a la Alcaldía por el PP GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Martes, 28 mayo 2019, 02:54

«Cansado», pero «satisfecho» y «con ganas de trabajar», Alfredo Canteli (Teverga, 1948), digería ayer los resultados electorales que le dejan en una situación envidiable para gobernar la ciudad los próximos cuatro años como la lista más votada y con un socio medio bien dispuesto, Ciudadanos, para sumar la mayoría absoluta. Se siente «feliz» por un «éxito» que es «fruto del trabajo» personal, pero «también de todo el equipo». No tiene prisa para cerrar un acuerdo de gobierno, pero considera que no habrá problemas para llegar a un entendimiento: «Soy una persona dialogante, quien me conoce lo sabe».

-¿Qué tal se encuentra al día siguiente de sus primeras elecciones?

-Cansado. Acaba uno rendido, son muchas horas, mucho tiempo. Hemos trabajado mucho en la campaña electoral además, y soy de dormir regular, de dormir poco.

-¿Trasnochó?

-Qué va. Los que me conocen saben que no soy así. Tomé un poco de cerveza y comí dos pinchos y hacia las dos me fui. Me gusta acostarme pronto y no duermo mucho y ayer no fue una excepción.

-¿Duerme uno regular incluso viéndose de alcalde?

-Incluso, duermo regular siempre. Soy de pocas horas y de levantarme temprano, pero bien, satisfecho y muy agradecido.

-Pero se ve ya como alcalde de Oviedo, ¿no?

-Los resultados están ahí. Son unos resultados magníficos, pero ya lo veremos. Queda mucho tiempo para hablar y concretar cosas.

-¿Ya ha hablado con alguien?, ¿quién le llamó para felicitarle en la noche electoral?

-Hablé y me felicitó Nacho Cuesta y también me remitió un correo muy cariñoso Cristina Coto.

-¿Quedaron en algo, en verse, en tomar un café...?

-Tenemos que hablar, es cierto, pero no, no, es muy pronto. Hoy (ayer, para el lector) toca descansar; mañana, tengo asuntos pendientes de estos días de campaña por resolver y el miércoles tendremos una reunión interna de grupo para ir definiendo los pasos. Hay tiempo bastante y esperaremos.

-La suma sale muy fácil: nueve concejales del PP y cinco de Ciudadanos suman 14 y garantizan una mayoría absoluta.

-Siempre lo he dicho durante la campaña. Gobernaremos y nos entenderemos con quien quiera recuperar Oviedo, que está muy mal, muy necesitada de cambios en muchas cosas.

-¿Tan mala ha sido la gestión del equipo de gobierno saliente?

-Hay gente que va diciendo por ahí que vemos Oviedo 'con gafas negras', que la realidad no es esa. Parece que los ovetenses opinan mayoritariamente como nosotros, que la ciudad necesita un empujón. Volver a ser lo que era, dinámica, atractiva, llena de gente...

-¿Entre los que quieren cambiar el rumbo de la ciudad, como dice, cuenta con Ciudadanos?

-No quiero hablar más. Estaremos con los que quieran hacer un Oviedo mejor.

-Un gobierno de coalición, conllevaría ceder espacios de decisión, concejalías, a su socio...

-No es el momento todavía, no tenemos ninguna prisa. El miércoles tendremos esa reunión interna para marcar el camino e iremos viendo cómo y quién afrontará las conversaciones. No me gusta el personalismo, soy hombre de equipo.

-¿Líneas rojas, alguna exigencia irrenunciable...?

-Soy una persona dialogante, quien me conoce lo sabe. No tendremos ningún problema para entendernos con quienes quieran cambiar el rumbo de la ciudad. Hablaremos para que haya un buen gobierno para Oviedo y se garantice la gobernabilidad. Un gobierno que trabaje con realidades y no venda humo.

-¿Tiene decidido su posible equipo de gobierno?

-Depende de los resultados, de lo que hablemos, pero los pesos pesados están ahí, definidos desde el principio: la economía, el turismo, el comercio... Siempre me ha gustado rodearme de personas con experiencia específica para cada área.

-El candidato socialista, Wenceslao López, dijo ayer que no tira la toalla, que fue alcalde con cinco ediles y que «no se puede descartar nada».

-Él está acostumbrado a hacer esas cosas. Con el peor resultado de la historia del PSOE gobernó; bueno, gobernó no, fue alcalde. Uno nefasto, con una absoluta falta de liderazgo que ha dejado la ciudad como está ahora.