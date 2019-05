Nacho Cuesta ve «posible» un entendimiento con el Partido Popular

Con cinco actas de concejal, la candidatura de Ciudadanos liderada por el exdecano del Colegio de Abogados,Nacho Cuesta, se ha convertido en la llave de un posible gobierno de coalición junto con el Partido Popular. Ambas formaciones sumarían 14 ediles y obtendrían mayoría absoluta. Satisfecho por los resultados del domingo, en el que la formación naranja duplicó con 17.924 votos los obtenidos en 2015, el candidato abrió ayer la puerta a un posible entendimiento. «No hemos iniciado aún las conversaciones, vamos a hablar y vamos a ver cómo nos entendemos, porque creo que será posible», señaló.

En ese sentido, los liberales ovetenses cumplieron anteayer con sus expectativas. «Estábamos ilusionados con conseguirlo. Con el recuento andábamos preocupados, pero cuando salió el quinto concejal, obviamente nos quedamos satisfechos, hemos doblado el número de apoyos con respecto a 2015 y casi triplicamos el número de ediles», sentenció el abogado.

No obstante, la ronda de contactos entre las formaciones todavía no ha comenzado de manera oficial, aún quedan casi tres semanas para el pleno de investidura que se celebrará el próximo sábado 15 de junio, en el que, si todo sale a pedir del vencedor y sus factibles aliados, el «gestor» Alfredo Canteli saldrá elegido alcalde de la Corporación. «Es pronto para eso», matizó el líder de los naranjas. «Ayer (anteayer) llamé como correspondía a Alfredo Canteli para felicitarle por la victoria del PP y hemos quedado emplazados en hablar más adelante», auguró.

Términos como «factible», «posible» y la confianza del que sabe que los números no engañan anticiparon el potencial resultado mejor que las palabras, pero a ese respecto, Cuesta no se cerró en banda en materia de pactos. Y aunque Vox no se haya revelado fundamental en ese sentido, «nosotros lo hemos dicho varias veces, hablaremos con aquellos que estén dispuestos y entiendan que la ciudad tiene que cambiar y que compartan ese programa de cambio. A partir de ahí creo que hemos demostrado capacidad para dialogar, y con nuestra propuesta de programa encima de la mesa, creo que será factible», abundó el candidato. Del mismo modo auguró que es «aventurado» pensar en el caso hipotético de un gobierno en minoría del PP.

Además, el exdecano de los Abogados también advirtió que, aunque aún no haya nada escrito, «hay que empezar por cambiar la forma de funcionar del Ayuntamiento para que pase de ser un obstáculo a una administración facilitadora». En el corto plazo, recalcó, y «como algo básico», «hay que actuar en zonas degradadas de la ciudad como los solares vacíos de titularidad municipal».