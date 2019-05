Elecciones Municipales en Oviedo | Canteli: «Quiero ser el alcalde de los ovetenses, de los que me votaron y de los que no»

«Muy alto y muy, claro el Partido Popular ganó las elecciones en Oviedo». Así de eufórico se dirigió Alfredo Canteli a los ciudadanos, pero también a compañeros de partido, militantes y simpatizantes del Partido Popular congregados en el hotel NH Principado. Fue el cuartel general donde los Populares siguieron la noche electoral. El resultado sitúa al PP como la primera fuerza política municipal. Lo hizo con más del 32% de los votos, 12 puntos más de los que obtuvo el partido en las pasadas elecciones generales del 28 de abril. Un dato que no se le escapó a Canteli. «Gracias a los ovetenses que votaron a esta candidatura. Quiero ser el alcalde de todos los ovetenses, los que me votaron y los que no», aseveró.

En su comparecencia, tras conocer los resultados, recordó al resto de partidos que optaron como el suyo a los comicios locales. Argumentó que para él «no existe la palabra oposición» e instó a todos a sumar por el municipio. «Que se preparen a colaborar en hacer un Oviedo mejor», incidió.

La alegría por la victoria entre los miembros de la candidatura de Canteli se desató en la sala habilitada en el hotel NH Principado en el minuto que adelantaron en número de votos al PSOE de Wenceslao López. A gritos de «alcalde, alcalde», militantes, simpatizantes y miembros de la candidatura se fundieron en abrazos y lanzaron consignas, ya de vencedores de las elecciones. A ese equipo, Alfredo Canteli agradeció todo el trabajo desarrollado durante la campaña electoral. «Vamos a trabajar mucho, con honradez y con criterio, que de eso hace falta mucho en este país; porque no somos políticos, somos gestores», recordó. Destacó que estas elecciones representan «un día importante para Oviedo y que el Partido Popular seguirá creciendo».

Primera vez

La de ayer fue la primera noche electoral a la que se enfrentó el que fuera presidente del Centro Asturiano durante 19 años. Canteli llegó, vio y venció aunque lejos del objetivo que se marcó mucho antes de comenzar la carrera electoral. Nunca escondió sus intenciones de conseguir la mayoría absoluta para el PP. No pudo ser. «Me siento feliz y querido por los ovetenses», afirmó.

El Partido Popular saca nueve concejales, dos menos que en las pasadas elecciones de 2015. No es el resultado que vaticinaba el número cuatro de la lista del Partido Popular. Javier Cuesta aseguró mucho antes de conocer el escrutinio final que «mantener los once concejales (de las pasadas elecciones) no sería un mal resultado». Lograron dos menos pero eso no empañó una noche cargada de emoción en el seno de los populares. Aunque Canteli reconoció entre risas que «esperábamos un poquito más». No es ajeno al horizonte más cercano que le toca ahora lidiar. Los pactos serán necesarios si quiere asegurarse el mandato, Ciudadanos sería la única opción para ello pero ayer no se tocó este tema. Era noche de celebraciones.

Los populares entrarán en el Consistorio ovetense con nueve concejales. A Alfredo Canteli le seguirá el senador Mario Arias (puesto dos), Concepción Méndez (3), Javier Cuesta (4), Covadonga Díaz (5), Alfredo García Quintana (6), José Ramón Prado (7) y Gerardo Antuña (8) y Leticia González (9). «Escogí a los mejores», concluyó.