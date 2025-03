Festival de Cine de Gijón | Andreas Horvath entra en la ficción con un viaje a pie de Nueva York a Rusia

M. F. ANTUÑA GIJÓN. Miércoles, 20 de noviembre 2019, 00:19 | Actualizado 03:36h. Comenta Compartir

Primera experiencia en la ficción del realizador austriaco especializado en documental Andreas Horvath, que trenza una monumental película a partir del caso real ocurrido en EE UU en los años veinte de una mujer, Lillian Alling, que trató de volver a pie desde Nueva York a Rusia. En 2004, en una noche lluviosa en Toronto, un amigo recién llegado de Alaska le contó la peripecia de esa mujer. Aquella noche Horvath no pudo dormir y comenzó a gestar entonces 'El viaje de Lillian', cinta que compite en la Sección Oficial del FICX y que es mucho más que una película al uso, puesto que se ha convertido para sus realizadores y protagonistas en una experiencia real brutal y abrumadora.

Horsvath concibió la historia como una especie de cuento de hadas en el que lo único que importaba era el viaje. Por eso nada de sabe del pasado de Lillian, a la que da vida Patrycja Palnik, una polaca sin ningúna experiencia delante de las cámaras (sí la tenía detrás, pero nunca había trabajado como actriz), que se embarcó en semejante aventura sin miedo a nada. Ese periplo sorprendente que ya está en pantalla grande no fue fruto de un larguísimo trabajo de guion previo, sino que fue surgiendo a medida que se realizaba el recorrido por EE UU con un pequeño equipo de personas. «Lo abordé como una manera de documentar el viaje, sin guion», anota el director, que asegura que su obra es «una perfecta mezcla entre el documental y la ficción».

Pese a esa ausencia de guion inicial, comenzar en 2016 la grabación en EE UU fue un proceso largo. El primer paso, dar con la no actriz que debería dar vida a la protagonista, muda durante toda la película. «No queríamos que fuera profesional, pusimos anuncios en periódicos y revistas, vimos vídeos on line, un día un ayudante de casting me dijo que habíamos visto a más de 700 personas». Y Patrycja apareció cuando ya empezaba a hacer mella la desilusión. Alguien sugirió su nombre e inmediatamente él vio el potencial. Varias charlas vía Skype después y algunos selfies enviados por Whatsapp, ella dijo sí. «Cuando oí hablar por primera vez del proyecto, me quedé un poco abrumada por el concepto, porque además era mi primera experiencia», anota ella. El hecho de haber trabajado como fotógrafa y grabando vídeos de performance y danza le ayudó a tener conciencia de sí misma en pantalla.

Nueve meses duró el rodaje. Nueve meses reales, fuera de casa, con un coche de alquiler y un pequeño equipo que nunca llegó a superar las cinco personas. El viaje que se ve es el que se hizo, la grabación fue avanzando y decidiéndose sobre la marcha e incluso las personas que ejercen como actores secundarios en las diferentes localizaciones son de esos lugares. En la cinta aparece un sheriff que lo es realmente y que mientras hacía su papel ejercía como tal controlando la circulación para facilitar la grabación. Una persona de producción local se encargó de solicitar los permisos de rodaje (en algunas localizaciones, en Nueva York y Jersey se rodó sin permisos) y poco más se hizo salvo avanzar. Fue tan auténtica la experiencia que la protagonista, como su personaje, estuvo semanas sin lavar su pelo y ella misma se lo cortó durante la grabación. «Nunca quise recrear a Lillian, quería investigar, contar lo que me pasó a mí, vivir esas experiencias». Y cuando llegaba el final no quería que acabara: «Fueron nueve meses de viaje y en nueve horas de avión horas volví a mi casa, fue un shock, fue todo muy abrupto, no podía volver inmediatamente a mi ritmo, vestía la ropa de Lillian, llevaba su pelo mal cortado, hasta que una amiga me dijo 'cámbiate de ropa y vete a la peluquería'. Me costó salir del personaje». No se ha salido del todo. La lleva en un pendiente con el nombre de Lillian grabado.

Además del rodaje en EE UU, el tramo final del filme se hizo en Siberia, en una zona de población indígena donde aún no se realiza la caza de las ballenas. Otra parte complicada del rodaje en una cinta con una gran belleza formal.