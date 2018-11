Aventuras, superación y realidad en Enfants Terribles

Rellumes lanza su mirada al mundo. La competición internacional del Festival de Cine de Gijón llega este año con el mismo número de títulos que en la pasada edición, pero con una fuerte apuesta por lo heterogéneo: documentales, ficción, historias muy personales y otras universales.

La opción en esta edición por el cine que se mueve en la frontera del documental es clara. Un ejemplo es 'Cassandro the exotico!', una cinta en la que Marie Losier muestra el resultado de cinco años de seguimiento al luchador Cassandro, estrella del 'wrestling' en México y EE UU, homosexual en un mundo 'macho', orgulloso, narcisista y extremadamente sensible.

Otro seguimiento es el que propone Fernand Melgar, aunque en este caso a la comunidad educativa de un centro para niños con necesidades especiales. Una cinta que se convierte en una denuncia en la que se reclama más atención para los pequeños, pero también en un homenaje a padres, profesores y médicos.

'Qué tal Pascual' se mueve también en la línea del documental, en este caso alrededor de Pascual Iranzo, peluquero barcelonés, dandy impoluto, filósofo aficionado y esteta a tiempo completa. Una ópera prima que sorprenderá al público.

También lo hará 'Relaxer', la cinta del estadounidense Joel Potrykus en la que dos hermanos, uno dócil y otro sádico y atorrante, intentarán batir el récord mundial de 'Pac-Man' en una cinta claustrofóbica, cargada de humor negro y con dos antihéroes como protagonistas.

De EE UU llega también 'The great pretender', una película encuadrada en la nueva ola del cine independiente de este país en el que una directora de teatro intentará montar una obra basándose en su relación con un fotógrafo callejero. Un planteamiento que sirve a su director, Nathan Silver, para llevar la trama a un espacio que linda con la realidad y la ficción.

Más dura es la historia que propone el español David Hernández en 'La felicidad de los perros'. Este estreno mundial cuenta la historia de un padre de familia que pierde su puesto en los astilleros. La presión a la que se ve sometido le lleva a abandonar a su familia para adentrarse en el mundo de los vagabundos de Madrid. Duro cine en blanco y negro en este retrato crudo que gira en torno a la renuncia y la automarginación.

Enfants Terribles es la sección que une al Festival de Cine de Gijón con su pasado, con sus orígenes. El certamen nació como una cita con los más pequeños, una forma de acercar el séptimo arte a los niños. Tras su transformación en un festival global, el FICX nunca abandonó al público más joven, que cuenta con una amplia oferta pensada exclusivamente para ellos. La prueba son las diez cintas que componen esta sección que patrocina EL COMERCIO, tres más que el año pasado. Una relación que se completa con cuatro títulos más que han quedado incluidos en otras secciones, pero que bien podrían figurar en esta lista.

De los diez títulos incluidos en Enfants, ocho se verán por primera vez en España. En su temática y aspectos formales, hay un poco de todo: desde películas de animación a cine convencional e incluso películas basadas en hechos reales. Los más pequeños de esta cita, que tiene en los colegios un gran puntal (se organizan pases para alumnos llegados de diferentes partes de Asturias y también de fuera de la región), no se pueden perder tres títulos: 'Gordon y Paddy', 'Ploey. Nunca volarás solo' y 'Captain Morten and the spider queen'. Las tres son películas de animación, aunque abordan historias y temáticas diferentes. La primera, estrenada en la Berlinale, cuenta la historia de la rana Gordon, jefe de policía del bosque que tomará bajo su abrido a Paddy, un ratoncito al que formará para ocupar su puesto. La segunda es una historia de superación, la del chorlito Poey, que deberá hacer frente a las adversidades para acabar siendo el líder de la bandada. Las aventuras centran la trama de la tercera, rodada en 'stop motion' y que se antoja deliciosa.

El público adolescente tiene este año una amplia variedad donde elegir. Destaca 'Les rois mongols', una cinta canadiense en la que se cuenta la rocambolesca historia de Manon, una chica de doce años cuya familia atraviesa una mala situación en el Montreal de 1970, en estado de sitio debido a los atentados del Frente de Liberación de Quebec. Para solucionar sus problemas se le ocurre imitar a los adultos y planifica un secuesto.

Pegada a la realidad se mueve también la historia de 'Un corazón extraordinario'. La vida de Lenny, un bala perdida hijo de un prestigioso médico, cambiará cuando su padre le obligue a ayudarle con uno de sus pacientes. Basada en hechos reales, promete diversión y sentimiento a partes iguales.

Los primeros amores y las primeras desilusones, los sueños y la decepción que puede suponer la realidad son dos de los ejes sobre los que pivotan 'Les faux tatouges' y 'We the coyotes', dos cintas muy diferentes, pero en las que las relaciones adolescentes de pareja se vuelven fundamentales. La violencia también tiene cabida en el ciclo con 'VS', una cinta que cuenta cómo un joven es capaz de encauzarla a través de las peleas de gallos. Risas, emociones, realidad, relaciones personales, superación... Todo para completar un Enfants Terribles de lo más apetecible.