Festival de Cine de Gijón | David Lynch, en pantalla grande y sobre la pared Inauguración ayer de la exposición. / E. C. El Antiguo Instituto acoge la exposición 'Small Stories' y se proyectarán 'Eraserhead' y cinco cortometrajes M. F. ANTUÑA Viernes, 15 noviembre 2019, 04:00

En pantalla grande y sobre la pared, David Lynch tendrá presencia doble en el FICX que comienza. Acerca por vez primera a España la exposición 'Small Stories', que, como su propio nombre indica, recrea esas pequeñas historias que en lugar de captarse en movimiento revelan lo oculto con una sola mirada impresas sobre papel fotográfico. Conocido es que el gran realizador estadounidense es un artista multidisciplinar que gusta de la pintura, de la escultura, de la música, y también de la fotografía. Las imágenes que llegan a Gijón se captaron a lo largo de 2013 entre Los Ángeles y París y fue en 2014 cuando por vez primera vieron la luz pública. Son instantáneas sugerentes en blanco y negro repletas de belleza. Se desprende magia de esas fotos pixeladas al extremo, con la oscuridad como elemento clave que retratan una mosca gigante, mitad persona, una muñeca con una pistola, un puerro que mira por la ventana, cabezas sin rostros, criaturas deformes, cuerpos de mujeres, objetos insólitos... Todas ellas se dejan ver desde hoy sobre las paredes de la sala 2 del Antiguo Instituto.

Su cine estará presente con las proyecciones de 'The Short Films of David Lynch', una colección de cortometrajes compuesta por 'Six Men Getting Sick', la primera obra de su carrera filmada en 1966, 'The Alphabete', 'The Grandmother', 'The Amputee' y 'Lumére&Compagnie: Premonitions Following an Evil Dead', producidos entre 1970 y 1995. Habrá un pase especial de 'Eraserhead' (Cabeza borradora), una película de 1977 que se verá por vez primera en España con una copia restaurada en 4K.