Un espacio destacado para el cine con sello asturiano El Día de Asturias contará con 17 cortometrajes, nueve de ellos a concurso CARLA COALLA Viernes, 16 noviembre 2018, 05:21

Como dignos anfitriones del Festival Internacional de Cine de Gijón, este año son nueve cortos los que se presentan a concurso en el 'Día de Asturias', mientras que otros ocho títulos se suman, bajo el mismo lema, a tan esperada muestra.

El público podrá disfrutar de 'Capas', de Roxana Popelka y Celia Dosal Carabia; 'The Art of Saying Goodbye', de Erike Sanz; 'La distancia', de Fernando Lorenzana; 'Ane', de David Sañudo; 'Returbiu, la güeria de San Juan', de Manuel García Postigo; 'Perros', de Sergio Garai; 'Alterfugio', de Cecilia Blanco y Richard Zalduendo; 'Encontra la casualidá', de Pablo Casanueva; y 'Sin pausa', de José Cachón, todos ellos títulos que forman parte del concurso de esta sección del FICX.

La muestra, por otro lado, estará formada además por 'La nueva forma del viejo arte', de Laura García Calleja; 'No quiero ser', de Mario M. Martínez; 'El cirujano', de Benjamín Villaverde; 'L'Estragal Postreru', de José F. Riveiro; 'El chico que escuchaba a la tierra', de Javier Ideami; 'Moda', Imanol Ortiz; 'Bésame mucho', de Fernando Oliva Cruz y 'La sele construcción de la memoria', de Pablo Casanueva.

Videoclips

También vuelve a este 'Día de Asturias' la selección de videoclips asturianos, que llegan después de pasar por el III Oviclip Festival. Coordinados por Sergio Valbuena y Wendy García, incluso se podrá disfrutar de un estreno mundial, el de 'Y si no hay viento habrá que remar' (Escuela de Odio), firmado por E. Cubilla y F. Carrio.