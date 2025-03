Festival de Cine de Gijón | «Como ministra duraría menos que Maxim Huerta» «En el FICX se hace, pero en otros festivales no se tiene en cuenta a las directoras». Esta noche presenta la gala con Rodrigo Cuevas

E. C.

P. A. MARÍN ESTRADA Viernes, 15 de noviembre 2019, 01:06 | Actualizado 03:46h. Comenta Compartir

Henar Álvarez (Madrid, 1984) conducirá hoy junto a Rodrigo Cuevas la gala inaugural del 57 FICX. Licenciada en comunicación audiovisual, guionista y cómica, presentó 'Días de Cine' en la 2, fue premio Bitácoras al mejor blog de cine y televisión por 'La culpa es del script', es colaboradora de los programas 'Las que faltaban' (Cero, Movistar+), 'Buenísimo bien' en la SER y triunfa como monologuista en el 'Late Motiv' de Buenafuente. Ayer contaba las horas para volver a estar en Asturias, la tierra de sus mayores.

-'Yo también soy de ahí', decía usted en el video de saludo al FICX ¿Cómo se tomó que la invitaran a presentar la gala?

-No dudé un segundo. Mi padre es asturiano, su familia es de San Juan de la Arena, allí pasé todos los veranos de mi infancia y he seguido yendo, mantengo amigas: de hecho algunas que viven en Mieres van a asistir a la gala. Y me hacia una ilusión de la muerte, porque la primera vez que fui a un festival fue en Gijón.

-¿Recuerda algún título de esa edición?

-Me gustaron muchísimas películas y mi favorita era la película ganadora: 'Titli', hindú. Me había quedado enamorada de ella y cuando ganó era como: «¡Claro, tengo un gusto exquisito!» (risas).

-Como cinéfila ¿Del cartel de este año qué le llama la atención?

-No he tenido tiempo de verlo, sí me he fijado en otros eventos como el estreno de 'El Vecino', de Nacho Vigalondo, o la expo de David Lynch.

-Me han dicho que es fan de Lynch.

-Es un cineasta del que siempre hay cosas por descubir, me encanta su manera de contar historias y en esta era digital en la que tanta gente hace tantas cosas y cuesta que te sorprendan, él es un tipo que lo logra y a pesar de los años sigue manteniendo esa magia. Uno de mis directores top.

-En la Sección Oficial habrá nueve filmes dirigidos por mujeres. Por jugar con el título de su programa: ¿están por fin 'las que faltaban'?

-Me parece estupendo que en el FICX tengan en cuenta el punto de vista de las mujeres directoras y las historias que nosotras tenemos que contar. Lo que no entiendo es que en 2019 no lo hagan los demás festivales.

-En la gala tendrá como partenaire a Rodrigo Cuevas ¿había coincidido con él?

-No nos conocemos en persona, pero sé perfectamente quién es. Me parece un tío con muchísimo talento, superdivertido. Él sí podría ser un personaje de D. Lynch. Y sé además que, con él, el éxito está asegurado. Un compañero así es como una red, un lujo.

-¿Está preparada para seguirle en una vaqueirada?

-Seguro, sin problema. Porque yo lo que se dice vergüenza...

-Ya. Hace unos días ponía a perrear a Pablo Iglesias. ¿Se ha puesto celosa al verle ahora marcarse un 'agarrado' con Sánchez?

-Sinceramente, me alegro. De hecho siento que he formado parte de que este acuerdo haya llegado a buen fin.

-Hasta el punto de que esta semana colgó un video en el que se postulaba como ministra.

-Sí, de ocio y tiempo libre. Es un video de hace un montón de meses y hablaba de la decadencia de las fiestas de pueblo por la prohibición de Tangana en Bilbao y el reggetton en no sé dónde. Ser ministra sería fascinante, pero me veo más bien escribiendo guiones y haciendo reír a la gente. En un ministerio no duraría ni un mes. Menos que Maxim Huerta.

-¿Intentará aprovechar algo de este FICX como en aquella primera vez?

-Me encantaría verlo todo, pero hay que trabajar. Me quedaré el fin de semana entero. Tengo un hijo de 3 años y ya lo he colocado así que voy a disfrutar de las películas y del festival.

Más información Consulta todas las noticias del FICX