Festival de Cine de Gijón | Un viaje por el mejor cine actual

Son 17 películas las que compiten este año por hacerse con el principal premio del 57 Festival Internacional de Cine de Gijón, el FICX, una colección de títulos que, presumen desde la organización, presentan «multiplicidad de voces, estilos y temáticas presentes en la cinematografía actual. Una riquísima polifonía de miradas que nos trae lo mejor del cine internacional».

Una colección de largos que conforman una mirada panorámica y multiétnica al cine más innovador que se hace por todo el mundo. Y antes de que comiencen a proyectarse, esta noche, tras la gala inicial, vendrán precedidas no por una película inaugural a concurso o fuera de él, como lo fue el año pasado 'La favorita', sino por los dos primeros capítulos de una serie. Fue la propia plataforma televisiva la que llamó a las puertas del festival gijonés: aprovechando la relación de amor de Nacho Vigalondo con el FICX y dado que él dirigía los dos primeros capítulos de 'El vecino', propusieron estrenar aquí esta ficción protagonizada por Quim Gutiérrez.

En cuanto a lo más destacado de la Sección Oficial, el director islandés Hlynur Pálmason estará en Gijón para presentar 'A White, White Day', y mantendrá un encuentro con el público. Es la suya una de las voces más interesantes del reciente cine europeo y llega con su segunda película, que podría dar la sorpresa. Su sorprendente tono, a medio camino entre el drama familiar y el thriller clásico, conquistó a los espectadores del Festival de Cannes, donde su protagonista masculino, Ingvar Sigurdssson, obtuvo el galardón a la estrella en ciernes. Es candidata por su país a los Oscar.

Otra película a tener en cuenta es 'The Beach Bum', de Harmony Korine, protagonizada por Matthew McConaughey, que solo por ser quien es ya es candidato a mejor actor del FICX. Es una comedia que narra la peripecia del poeta Moondog, que vive en Florida, trabaja en un libro y disfruta de sus viajes y escarceos.

Es muy estilo FICX 'Saturday Fiction' (Lou Ye, China 2019). En ella, Gong Li, la actriz china de mayor reconocimiento internacional de las últimas cuatro décadas, es la protagonista absoluta de este alambicado relato de espionaje que nos lleva a un sombrío Shanghái en ciernes del ataque japonés a Pearl Harbor. Otra joya es 'Vitalina Varela', del portugués Pedro Costa, triunfadora en Locarno, que retrata a los olvidados de la sociedad entre atractivas luces y sombras. En ella, una mujer de 55 años procedente de Cabo Verde llega a Lisboa tres días después de celebrar el funeral de su marido. También parte entre las favoritas 'Sword of Trust', de Lynn Shelton, una comedia 'indie' estadounidense que se inicia cuando Cynthia recibe como herencia de sus abuelos una espada roñosa que encierra una fantástica historia.

Es interesante, por calidad y por proximidad,'El trabajo o a quién le pertenece el mundo', de Elisa Cepedal, la película asturiana de la Sección Oficial. En su primer largo, cuenta através de los ojos de unos niños cómo los mineros de las cuencas mineras se debaten entre seguir con la lucha y la apatía ante el fracaso de las últimas huelgas.

Otro de los grandes nombres de este año es Nanni Moretti, que presenta en España 'Santiago, Italia', una película-ensayo sobre la situación política chilena allá por 1973, represión brutal bajo Allende, una embajada, la italiana, de puertas abiertas para los que quieren refugiarse, romanticismo suicida en el Palacio de la Moneda... Una opción más que interesante.

'Ceniza negra' (Sofía Quirós, Costa Rica, Argentina, Chile & Francia 2019) ofrece un testimonio honesto sobre lo que significa crecer y descubrir los vínculos que se establecen entre la vida y la muerte. Viene de estrenarse en Cannes. En 'Rounds', Stephan Komandarev vuelve a denunciar las desigualdades sociales que asolan la sociedad búlgara y, por extensión, a la Europa de nuestros días. 'Bombay Rose' (Gitanjali Rao, India 2019) es una película en la que sesenta artistas participaron en la elaboración de esta pieza de animación artesanal que fue dibujada y coloreada a mano fotograma a fotograma durante dieciocho meses.

'Blanco en blanco', de Théo Court, narra la historia de un fotógrafo que viaja a la Tierra de Fuego para ilustrar la boda de un terrateniente local. Llega con premio de Venecia. 'Les perseides', de Alberto Dexeus y Ànnia Gabarró, nos cuenta la de Mar, una adolescente de padres separados que pasa sus vacaciones en un pueblo de los Monegros y va descubriendo su historia familiar.

'System Crasher', de Nora Fingscheidt, retrata a una niña de nueve años que no encaja en su entorno, mientras que 'Las vidas de Marona', de Anca Damian, es una película animada rumano-belga en la que una perrita recuerda cómo fue toda su vida. 'Babyteeth', de la australiana Shannon Murphy, es una película coral que se adentra en una complicada familia: clase media-alta, él espía todo el día a una vecina, su mujer abusa de los estupefacientes y la hija, a tratamiento, se enamora de un traficante. 'Matthias & Maxime' de Xavier Dolan y 'El viaje de Lillian', de Andreas Horvath, completan la Sección Oficial.

Hay tres películas fuera de competición: 'Video Blues', en la que Emma Tusell repasa viejas cintas en VHS donde se muestran descoloridos recuerdos familiares de aquellos lejanos años 80, cuando todavía era una niña; y 'The projectionist', de Abel Ferrara, un canto de amor al cine a través de la historia de Nicolas Nicolau, un inmigrante chipriota en Nueva York que regenta un pequeño local en el que se proyecta cine independiente, y 'Nomad: In the Footsteps of Bruce Chatwin', de Werner Herzog.

