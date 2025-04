La cerveza adelanta la Semana Santa

Jessica M. Puga Viernes, 11 de abril 2025, 12:02 Comenta Compartir

Valga el Festival Internacional de la Cerveza Artesana de Asturias que de viernes a domingo se celebra en Langreo como adelanto de lo que vendrá en cuanto a planes gastronómicos en Asturias se refiere. La cita, además de cervezas de todo tipo y procedencias, programa conciertos y tendrá instalados 'food trucks' para redondear la experiencia que precede a la Semana Santa. Entonces sí que los planes en torno a la mesa llenarán cada rincón del Principado. Eso será a partir del miércoles.

El acceso al festival cervecero es libre. Una vez dentro del recinto montado en los jardines de la Pinacoteca Eduardo Úrculo, en La Felguera, el visitante tendrá la posibilidad de degustar y conocer cervezas únicas, desde tragos ligeros y refrescantes hasta propuestas más oscuras y con cuerpo, todas ellas con un denominador común: artesanía y tradición en su elaboración. Participan: Redneck, Little Rain, Península, Rec, Cotoya, Juguetes Perdidos, Vereda, Higer, Go, The One, Asgaya, Madroa, Tolibier's, Bierboi, Pyrene y Banda.

Conciertos habrá todos los días para amenizar la actividad con música. De hecho, el viernes habrá un festival con el que se homenajea al Punk-Rock en un escenario cargado de energía.

Para comer, habrá instalados ocho 'food trucks' con comidas de todo tipo (sin gluten, vegana, vegetariana, de inspiración oriental, venezolana y de razas autóctonas asturianas...). Participan: Con palillos (Japanese Food Truck), Nun Pases Fame (Opciones vegetarianes y sin gluten), Astursabor, Curuxera, La Fartukona, Kemekomo, La Chama y Güelitos.

También de acceso gratuita habrá charlas y se podrá visitar la exposición fotográfica '15 miraes dende Llangréu', a cargo de fotógrafos langreanos. El programa se completa con la charla-show cooking con cerveza a cargo de La gallina clueca y las charlas 'Cervezas ácidas, un mundo por descubrir', con el maestro cervecero Ricardo Semilla Aftyka de Juguetes perdidos, y 'Piensa Global, consume Local: Poniendo en valor nuestra cerveza', con Blanca Fresno, de Dúa Sparkling Beer.

