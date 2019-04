Moisés y Tommy, los asturianos que representarán al Principado en el Campeonato Oficial de la Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres Los sumilleres Moisés García (Secreto a Voces) y Tommy Estébanez (Padrino y Mimmo) representarán a la región en el campeonato nacional de la disciplina JESSICA M. PUGA Jueves, 4 abril 2019, 04:34

Los asturianos encargados de representar al Principado en el próximo Campeonato Oficial de la Unión de Asociaciones Españolas de Sumilleres son Moisés García y Tommy Estébanez. Ambos competirán el próxima miércoles en Madrid, en el marco de la 33 edición de Salón Gourmets, con la intención de alzarse con el título de Mejor Sumiller de España. García, profesional de Secreto a Voces (Oviedo) debuta en un campeonato nacional, así que viaja con la aparente tranquilidad que confiere «ir para ver cómo es y disfrutar de la experiencia», apunta. Por su parte, Estébanez, copropietario y sumiller de Padrino y Mimmo (Gijón) acude con los galones de ser su tercera vez en la misma competición, así que «sé lo que me voy a encontrar», dice. Coincidirá con sumilleres de los principales restaurantes del país, empezando por Mugaritz y El Celller de Can Roca, por citar dos de ellos.

Moisés García se acercó al mundo de la sumillería por aptitud, aunque confiesa que él iba para cocina y repostería. «Empecé en Casa Fermín, donde tienen una bodega muy cuidada. Vieron que me gustaba la sala y se me daba bien, así que me animaron a probar en esta parte de la hostelería y me gustó», recuerda. Tanto, que no ha dejado de hacer cursos y lleva ya más de un año trabajando en Secreto a Voces. Estébanez, por su parte, lleva seis años dedicándose al mundo de los vinos y licores y sus maridajes. Es justo el tiempo que hace que abrió su restaurante gijonés junto a su socio, Mario Álvarez. «Mi tío es Jesús González, el sumiller de Coalla y quien me despertó el interés por todo esto», explica, al tiempo que advierte de que él no es un profesional al uso porque no trabaja en un restaurante gastronómico con una gran carta de vinos.

La primera vez que el sumiller gijonés representó a Asturias en la final nacional acudió con su tío. Esta vez, lo hará con Moisés por ser ambos los elegidos por la Asociación Asturiana de Sumilleres, la cual, por cierto, cumple 30 años de historia.

El miércoles, tendrán que enfrentarse a una prueba dura que mide tanto sus conocimientos como su soltura. Les harán un examen de 60 preguntas, a desarrollar y tipo test, y tendrán una cata escrita por la que no solo identificar qué les han servido en una copa, sino también indicar un buen maridaje. «Nadie hace nada en el campeonato nacional si no ha estudiado teoría durante todo el año», asegura Estébanez. «El mundo del vino es muy amplio y no deja nunca de crecer. La única opción es atender a todo y no dejar de probar», establece García, que para prepararse para esta cita ha rescatado y repasado todos los apuntes cogidos durante años.

El candidato de Secreto a Voces confiesa su preferencia por los vinos que se hacen en la Borgoña, los cuales considera una referencia. «En España, me quedo con la zona de Galicia, que está haciéndolo muy bien y la considero la 'pequeña Borgoña española', y con las Islas Canarias», apunta. El responsable de Padrino y Mimmo también tiene claras sus preferencias: «Me quedo con las zonas de Champagne y Jerez y, en general, con los vinos alemanes».

Los focos miran a Madrid

Los sumilleres no son los únicos asturianos encargados de representar a la región en el 33 Salón Gourmets. La IGP Ternera Asturiana ofrecerá varias degustaciones y charlas y, además, este año se celebra el tercer Concurso Nacional En Busca del Mejor Cachopo elaborado con Ternera Asturiana. Varios quesos de la región competirán por ser los mejores y las guisanderas presentarán su nuevo libro de recetas.