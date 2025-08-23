El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El nuevo presidentedel Consejo Regulador DOP Cabrales, Benigno Pérez. E. C.

Benigno Pérez Herrero

Ganadero, quesero y presidente del Consejo Regulador de la DOP Cabrales
«Si no se hace la planta de biogás, el futuro del Cabrales pende de un hilo»

Lleva toda la vida dedicado al queso asturiano más internacional y ahora debe afrontar sus principales problemas, como la escasez de leche y la falta de relevo

José M. Requena

Sábado, 23 de agosto 2025, 02:00

Afirma llevar vinculado al queso Cabrales «desde que nací». Lo mamó desde pequeño en casa y, desde los 16 años, al acabar la educación ... obligatoria, ya se metió a ganadero y quesero en la quesería familiar: G. Rieses. Ahora, desde hace justo un mes, Benigno Pérez Herrero es el presidente del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Cabrales, que el próximo domingo 31 de agosto celebra la 53 edición de su certamen anual, donde se escogerá el mejor queso del año.

