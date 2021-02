«Toda cerveza necesita una patria y esta es la nuestra » Carlos Agelvis, socio de la cervecera caleya El maestro cervecero cambió el Caribe por el verde y la ipa de Asturias tras unas vacaciones Carlos Agelvis, en la fábrica cervecera de La Felguera. / JUAN CARLOS ROMÁN ANA SEGURA Jueves, 11 febrero 2021, 11:43

Unas vacaciones en Asturias cambiaron el rumbo vital de un maestro cervecero del otro lado del charco. El venezolano Carlos Agelvis probó tantas bebidas lupuladas como pudo durante un mes de estancia en España. Hubo una que le convenció sobremanera. Su producto artesano le gustó casi tanto como el paraje en el que se elaboraba. Volvió a su vida latina con el contacto de sus productores pero dos años después regresaría con un único billete de ida, su pasaje a Caleya.

-Del Caribe a La Felguera. Menudo cambio...

-En un viaje a España, me dediqué a probar cervezas artesanas, una tras otra. Me gustó Caleya, la calidad, el sabor, el carácter. Su pale ale y su ipa me parecieron las mejores del país en su estilo. Asturias me encantó. Quería encontrar un lugar donde me sintiera a gusto para acabar mi carrera como cervecero. Delante de mí se presentaron los paisajes, la naturaleza, una zona metropolitana dividida en tres ciudades sin masificaciones... Y luego la gastronomía y ese cariño o inclinación por lo artesanal del asturiano.

-Lo suyo suena a idilio con la región.

-Probé sidras artesanales, quesos con DOP. Cuando preguntaba a los meseros, me hablaban con tanta pasión de los productos asturianos... Ese tipo de entendimiento y ese cariño por la tierra me pareció muy atractivo.

-¿Sigue pensando igual casi cinco años después de instalarse en Asturias?

-Caleya es la fábrica artesana que más vende en su propia comunidad autonónoma. Entre el 70 y el 75 por ciento de nuestra producción se consume aquí mismo, aunque también 'exportamos' a Cataluña, Madrid, País Vasco, Cantabria, Galicia, Valencia y algo a Francia y Suecia. Eso demuestra la vinculación entre tierra y producto.

-¿Qué hay de Asturias en la cerveza Caleya?

-Mis socios, por supuesto, son asturianos y en cada gesto tratamos de tirar de la región. Las ediciones limitadas llevan casi siempre nombres asturianos y el título de la marca es una declaración de intenciones. Pusimos en marcha un proyecto con artistas de aquí para que decoraran nuestras latas, cada uno en su estilo y a su manera... El deseo por mostrar cosas de Asturias identifica la cultura y el leitmotiv de la marca. Los alemanes tienen una frase para eso. Toda cerveza necesita una patria y esta es la nuestra.

-¿La cultura sidrera merma nuestra pasión por la cerveza?

-Asturias es un caso sumamente especial. Andalucía es la comunidad autónoma donde más litros de cerveza se venden per capita pero se bebe como si fuera un refresco, no por la cerveza en sí, sino por el sabor refrescante. En Asturias, el sabor, la fuerza y el carácter del producto determinan su consumo.

-¿Cómo se produce el boom de las cervezas artesanas?

-Viene desde Estados Unidos impulsado por la generación anterior a los 'milenial'. Querían diferenciarse y tenían capacidad económica para probar productos distintos, más cercanos y regionales.

-Europa tomó nota.

-En España ha ido creciendo poco a poco, no con tanta fuerza. Es extraño porque los españoles disponen del lenguaje para captar los matices del producto y también de una gran cultura gastronómica para acompañar el desarrollo de las cervezas

-¿Qué proyectos asoman en el horizonte de Caleya?

-Muchos, pero el coronavirus nos permite hacer, por ahora, muy poco. Queremos poner en marcha con el Serida para incorporar a nuestras cervezas los frutos de Asturias, sobre todo el arándano. Además, habíamos lanzado junto a Pedro Martino unas espichas distintas.