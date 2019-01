Ferrán Adriá, sobre los camareros: «Si no se valoriza este trabajo va a ser muy difícil conseguir gente que lo haga» Ferran Adriá, durante su intervención en Gijón. / Paloma Ucha El fundador de El Bulli reivindica en Gijón más recursos para la formación y la investigación en el ámbito de la gastronomía española EFE Martes, 22 enero 2019, 18:39

El chef Ferran Adriá ha demandado hoy en Gijón recursos destinados a formación profesional y a la investigación en el ámbito de la gastronomía española que está «en el momento de dar un salto adelante». En su opinión, se ha abierto una «nueva etapa» en el mundo de la cocina en la que la gastronomía española puede dar un salto adelante, pero se necesitan recursos«.

En declaraciones a los periodistas durante la presentación de su libro 'Food and Beverage', la segunda guía elaborada por CaixaBank y elBulliFoundation, que aborda las claves estratégicas del sector de la restauración, Adriá ha destacado la importancia de impulsar la investigación y la formación profesional en el sector.

En el volumen, el creador de El Bulli analiza los elementos principales de la gestión de las salas de restaurantes y mesones y del tratamiento de las bebidas. El cocinero ha destacado la necesidad de dar valor al trabajo de los camareros y las camareras en la atención a los clientes y a los profesionales que gestionan la compra y conservación de las bebidas.

El chef ha considerado «un lujo» que un cliente pueda llegar a un local «y ser atendido en la mesa por un chico o una chica que le sirve». «Si no se valoriza este trabajo va a ser muy difícil conseguir gente que lo haga», ha advertido.

Además, ha destacado que la gastronomía se ha convertido en una actividad muy compleja en la que «resulta difícil tener conocimiento de todas» las facetas de la actividad. Adriá ha considerado imprescindible que los restauradores tenga formación sobre gestión económica porque «no sirve de nada ser un excelente profesional si no se sabe llevar el negocio». «Hay que estudiar el mundo de los negocios porque, si no se gana dinero, no se pueden pagar los sueldos y el establecimiento se hunde», ha dicho.