José Andrés lleva los quesos asturianos al corazón de Nueva York José Andrés, presumiendo de quesos asturianos. José Andrés inaugura mañana en Manhattan, con los hermanos Adrià, Mercado Little Spain, un complejo gastronómico dedicado a los productos españoles MIGUEL ROJO Miércoles, 13 marzo 2019, 03:48

El jamón, las tapas, beber del porrón, la paella... y los quesos asturianos. Esos son algunos de los reclamos del Mercado Little Spain, el complejo gastronómico que el chef asturiano José Andrés inaugura mañana en Manhattan, en el corazón de Nueva York, de la mano de los hermanos Adrià, Ferran y Albert. «Esta era una aventura a la que no podía decir que no, trabajar con unos amigos y traer una parte de nuestra tierra a Nueva York», explicaba el cocinero mierense. Toda una declaración de intenciones que, después de mucho trabajo, cristaliza por fin esta semana. Será en Hudson Yards, una antigua zona industrial que, tras el que ha sido considerado como «el mayor proyecto inmobiliario privado de la historia de Estados Unidos», ha transformado esa zona de la ciudad con casi 18.000 millones de euros de inversión, creando un gran complejo residencial y de ocio que será hogar de unas cien tiendas, 4.000 viviendas de lujo, un centro artístico (The Shed) y más de cinco hectáreas de jardines y espacios públicos. Es ahí, junto al visitado High Line -un paseo elevado que discurre sobre unas antiguas vías de tren que se ha convertido también en referente turístico de la ciudad-, donde José Andrés muestre su particular visión gastronómica de España.

Dice la publicidad que, desde que llegó a Estados Unidos, José Andrés había soñado con abrir un restaurante en Nueva York, pero que ahora, en realidad, abrirá veinte a la vez. Porque el mercado, ideado a partir de los mercados gastronómicos de las ciudades españolas, ofrecerá una variada oferta culinaria y de productos entre los que no faltarán, al menos, los quesos asturianos. «España elabora algunos de los mejores quesos del mundo: Manchego, Cabrales, Garrotxa... Uno de nuestros favoritos viene de la tierra de origen de José Andrés, Asturias, el Afuega'l Pitu fabricado por Rey Silo. Todos ellos estarán disponibles en Little Spain», explican desde Think Food Group, la empresa bajo la que José Andrés gestiona todos sus restaurantes y coordina las acciones solidarias mediante las que lleva comida a lugares que tienen problemas de abastecimiento por culpa de catástrofes o conflictos. Su último gran golpe de efecto fue dar comida gratis a los funcionarios afectados por el cierre de la administración Trump, con quien mantiene un constante enfrentamiento que les llevó incluso a los tribunales. Pero esta es otra historia.

El mercado español de Nueva York contará con tres restaurantes principales: Leña, donde prepararán paellas preparadas al modo tradicional, sobre brasas de madera, así como carnes, pescados y verduras, también a la brasa; Mar, en el que los protagonistas serán los pescados y los mariscos, muchos de los cuales serán importados desde España, y Spanish Diner, un espacio abierto y luminoso abierto al exterior para los meses de menos frío en el que se disfrutará del ambiente más relajado del bar español, tomando unas cañas acompañadas de tortilla de patatas, huevos rotos, platos combinados y otros platos tradicionales. La oferta se complementa con dos bares, uno dedicado a los vinos y otro a los cocktails, donde no faltará el vermú. A estos cinco establecimientos principales se suman otros 15 puestos de venta en los que probar tapas de todo tipo, pinchos, jamón ibérico al corte, bocatas y churros. Todo un homenaje al producto español en el que hasta el propio nombre, Little Spain, es un reconocimiento a nuestro país. Porque así se conocía a la zona de Nueva York en la que, a finales del siglo XIX y principios del XX, se asentaron los emigrantes españoles que huían de la pobreza. Allí sobrevive todavía 'La nacional', un centro de ayuda al inmigrante con bar, restaurante y centro de actividades culturales. A partir de ahora, la nueva Little Spain estará en uno de los barrios más 'chic' de Nueva York, y uno de sus dueños será un emigrante asturiano. Mañana se inaugura, pasado se abre al público.