«Las características de la zona son las que nos hacen únicos» El presidente del consejo regulador de la DOP Valdeorras, José Luis García. Los diferentes suelos, alturas y orientaciones condicionan los caldos de esta zona orensana de 1.200 hectáreas que el lunes visita Gijón

Una quincena de las 43 bodegas que conforman la DOP Valdeorras estará el próximo lunes en Hotel Abba Playa Gijón para presentar sus productos y contactar con profesionales y público general. El presidente del consejo regulador, José Luis García, será unos de los participantes.

-El sector vitivinícola español está creciendo. En 2018 se incrementó el número de bodegas en un 6,8% respecto al año anterior. ¿Cree en el vino como profesión de futuro?

-Debe serlo. Hay gente que está apostando por él y, si las cosas van bien como está ocurriendo en Valdeorras, es un sector de futuro en el que merece la pena invertir. Es que es una forma de vida tan valida como otra e, incluso, más cómoda que muchas. La agricultura tiene la desventaja de que está a merced de del tiempo, pero, por contra, estás al aire libre y, aunque se trabaja muy intensamente cierta parte del año, el resto es tranquila.

-Su producción está, como dice, a merced del tiempo. ¿Hacen su administración regional o ustedes desde la DOP algo para intentar reducir la repercusión de granizadas repentinas, por ejemplo?

-A Valdeorras no ha llegado ninguna inversión ni ayuda por parte de la Administración para paliar este tipo de daños, los cuales llevamos sufriendo especialmente tres años. La Administración ha dado algunas ayudas puntuales, sobre todo cuando hay citas con las urnas, pero sigue dejando en manos de los viticultores hacer seguros agrarios para que sean los que compensen las pérdidas, pero estos tampoco abarcan todos los riesgos, por lo que no es suficiente.

-¿Cómo trabajan ante el cambio climático? ¿Lo notan en su zona?

-Lo notamos, sí, pero creo que lo principal es saber adaptarse a lo que implica. De hace cinco años para acá vendimiamos antes, siempre empezábamos a mediados de septiembre y ahora lo hacemos a finales de agosto. Además, notamos que nuestros vinos alcanzan mayor grado alcohólico y que son distintos a como eran antes. ¿Qué pasa? Que siempre quisimos la madurez de la uva y la graduación que tenemos ahora, así que, en cierta medida, el cambio ha sido ventajoso en esta zona en concreto.

-Aún es pronto, pero, ¿cómo se presenta la cosecha?

-Buena, hablamos de una cosecha de cantidad razonable y calidad media-alta. No está habiendo problemas de enfermedades, así que tocamos madera porque aún estamos a tiempo de que todo cambie. Es cierto que el año pasado a estas alturas ya todo iba mal.

-El caso de Valdeorras es particular porque hay viñedos plantados a diferentes alturas y suelos muy diferenciados. ¿Cómo se gestionan estas particularidades internas?

-Lo importante de una DOP es que sepa garantizar que todas las uvas inscritas que utilizan sus adscritos vienen de aquí. Tenemos la suerte o la desgracia de que en un radio de 20 kilómetros hay 1.200 hectáreas de viñedo. Los diferentes suelos, alturas y orientaciones son los que nos dan la riqueza y nos hacen únicos, vinos diferentes procedentes de un mismo espacio es lo que ofrecemos nosotros.

-Las diferencias entre unas bodegas y otras empiezan a ser notables. ¿Piensan en establecer una zonificación más detallada?

-En cierta parte, me parece bien, no debemos negarnos ni mucho menos a hacer vinos de una determinada parcela, pero, a veces, y vuelvo a lo de antes, un vino es más complejo cuantos más tipos de suelo y alturas intervengan en él.

-La posibilidad o no de aumentar el límite de rendimientos del viñedo supuso el fin de su presidencia, aunque la retomó hace ahora dos años. Usted defendía que aumentarla podría ser perjudicial. ¿Cómo están las cosas?

-Creo que el límite ya está suficientemente alto, de hecho, el 99% de las veces no se alcanza. Para poder llegar habría que tener una cosecha exagerada. Este no es el problema. Lo que pasa ahora es que las bodegas están exigiendo a sus proveedores una calidad de uva concreta acorde a determinados parámetros y, si se busca esto, el rendimiento alto no se va a conseguir. La uva de calidad se paga a un buen precio, de los mayores alcanzados en todo el territorio español, y esto, aunque el viticultor produzca un poco menos, le compensa.

-¿Qué precio alcanzaron en 2018?

-La uva godello alcanzó los 2,50 euros, teniendo una media de dos.

-El próximo lunes, una quincena de bodegas de su denominación de origen estarán en Gijón. ¿Qué les supone Asturias como mercado?

-Es una región a la que nos cuesta poco trabajo llegar y que nos funciona muy bien. Es un mercado bueno en el que hemos procurado vender siempre. Además, no son clientes volubles, son fieles.